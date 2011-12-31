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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

25 فقره سرقت در غرب استان تهران کشف شد

25 فقره سرقت در غرب استان تهران کشف شد

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس غرب استان تهران از دستگیری سه سارق کیف قاپ با 25 فقره سرقت در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر اصلانی با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری 16 اندیشه در حین گشت زنی، پس از مظنون شدن به راکبان یک دستگاه موتورسیکلت به تعقیب نامحسوس آنان پرداخته و در یک فرصت مناسب هر دو راکب موتورسیکلت را به نام های علی و علیرضا را دستگیر کردند و به پاسگاه انتظامی انتقال دادند.

وی افزود: تحقیقات کارآگاهان پلیس وارد مرحله تازه ای شده و سارقان دستگیر شده همدست خود به نام امین را به پلیس معرفی کرده و در کمتر از هشت ساعت محل سکونت و پاتوق سارق فراری در شهریار مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.
 
این مسئول عنوان کرد: سارقان پس از دستگیری در بازجویی های پلیس به 10 فقره کیف قاپی و 15 فقره سرقت صندوق صدقات در شهرستان شهریار اعتراف کردند.
کد مطلب 1497787

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