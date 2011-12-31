25 فقره سرقت در غرب استان تهران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر اصلانی با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری 16 اندیشه در حین گشت زنی، پس از مظنون شدن به راکبان یک دستگاه موتورسیکلت به تعقیب نامحسوس آنان پرداخته و در یک فرصت مناسب هر دو راکب موتورسیکلت را به نام های علی و علیرضا را دستگیر کردند و به پاسگاه انتظامی انتقال دادند.

وی افزود: تحقیقات کارآگاهان پلیس وارد مرحله تازه ای شده و سارقان دستگیر شده همدست خود به نام امین را به پلیس معرفی کرده و در کمتر از هشت ساعت محل سکونت و پاتوق سارق فراری در شهریار مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.

این مسئول عنوان کرد: سارقان پس از دستگیری در بازجویی های پلیس به 10 فقره کیف قاپی و 15 فقره سرقت صندوق صدقات در شهرستان شهریار اعتراف کردند.