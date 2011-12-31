جشنواره تئاتر منطقه ای "مغان" در پارس آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات هنرهای نمایشی با حضور هنرمندان استان اظهار داشت: این جشنواره با هدف کشف استعدادها و ایجاد بستری برای رشد هنرمندان نمایش سه شهرستان گرمی، بیله سوار و پارس آباد برگزار می شود.

وی ارتقا و اعتلا سطح کیفی هنر اصیل نمایش، خلق آثار فاخر، ارزشمند و برجسته نمایشی، ترویج اجرای عمومی در سطح منطقه و معرفی آثار برتر هنرمندان جهت حضور در مجامع و رویدادهای تئاتری استان و کشور را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان با اشاره به شرایط عمومی شرکت در جشنواره تئاتر منطقه ای "مغان" افزود: علاوه بر اولویت آثار هنرمندان بومی و جوان، بدیع بودن و خلاقیت در خلق آثار در ارزیابی هیئت انتخاب تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته وی انتخاب متون نمایشنامه نویسان مطرح کشور که تاکنون به دفعات مکرر اجرا شده اند، فقط در صورت ارائه طرح اجرائی خلاقانه و شیوه نو در برخورد با اثر، مورد پذیرش دبیرخانه جشنواره قرار خواهد گرفت و متون خارجی نیز تنها در بخش جنبی اجرا می شود.

شرفی با بیان اینکه نمایشهای ارائه شده باید تولید جدید بوده و نباید توسط گروه ارائه کننده در هیچ یک از جشنواره های سراسری و استانی و منطقه ای شرکت کرده باشد، یادآور شد: متقاضیان برای حضور در جشنواره باید ضمن پیوست درخواست کتبی، سه نسخه از متن نمایشی پیشنهادی خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی تاکید کرد: جشنواره به شکل رقابتی برگزار می شود و گروههای راه یافته به بخش مسابقه جشنواره در بخشهای بازیگری، کارگردانی، متن، طراحی صحنه و لباس، آفیش و... داوری می شوند و برگزیدگان از سوی ستاد اجرایی کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

وی زمان برگزاری این جشنواره را دهه آخر بهمن ماه امسال عنوان کرد و ابراز داشت: علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر منطقه مغان به آدرس پارس آباد، میدان سپاه اداره ارشاد اسلامی ارسال کنند.