به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی طی چند سال اخیر ضررهای بسیار زیادی را متوجه استان فارس کرده و این استان در سه سال گذشته از ناحیه خشکسالی در بخش باغداری، کشاورزی و دامداری متحمل خسارات و زیانهای متعددی شده است

شهرستان استهبان در شرق استان فارس قرار گرفته و از شمال به دریاچه بختگان از جنوب به کوه های تودج ( توده ) ازغرب به دشت رونیز و از شرق به کوه های داراب وایج محدود می شود، در حقیقت این منطقه دشتی است با وسعت دو هزار کیلومتر مربع و میانگین ارتفاع هزار و 731 متر از سطح دریا که توسط کوه ها احاطه شده است.

استهبان دارای 23 هزار هکتار انجیرستان است که حدود 18 هزار هکتار آن بارور و بقیه نهال است. در این شهرستان در فصول بارندگی با میانیگن بارش 350 میلیمتر، 17 هزار تن انجیر تولید می شود.

اما آنچه وضعیت شهرستان استهبان را بحرانی کرده، وقوع خشکسالیهای مستمر در استان فارس و این شهرستان بوده به طوریکه باعث نابودی قسمتهای اعظمی از باغات انجیر شده و سطح تولید را به شکل محسوسی کاهش داده است.

علاوه بر خشکسالی خشک شدن دریاچه بختگان نیز در نابودی انجیرستانهای استهبان و نی ریز بی تاثیر نبوده زیرا رطوبت این انجیرستانها از رطوبت بختگان تامین می شده است.

طی مدت اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از نابودی انجیرستانها این دو شهرستان انجام شد اما 90 درصد از این انجیرستانها با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند.

کانون انجیرستانهای استهبان و نی ریز تشکیل می شود

نماینده مردم شهرستان استهبان و نی ریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انجیرستانهای استهبان نه تنها در کشور بلکه در دنیا نمونه است، گفت: طی دو سال پیگیریهای مداوم مقرر شده که کانون انجیرستانهای استهبان و نی ریز تشکیل شود و با این اقدام تا حدودی از مشکلات قطب تولید انجیر جهان کاسته می شود.

محمد سقایی ادامه داد: با ایجاد این کانون که مرکز تحقیقاتی است، برای حفظ و نگهداری انجیر به روشهای علمی اقدام می شود.

وی ادامه داد: در این راستا روشهای علمی کاشت، برداشت، بهره برداری و... بررسی و برای احیای انجیرستانها از این روشها اتسفاده می شود.

وی افزود: برای تشکیل این کانون اقدامات کارشناسی و مطالعات لازم انجام شده و در آینده ای نزدیک راه اندازی می شود.

نماینده مردم شهرستان استهبان و نی ریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خشکی انجیرستانهای این دو شهرستان گفت: شهرستان استهبان در زمینه تولید و میزان سطح زیر کشت انجیر در دنیا مقام اول را دارد اما در حوزه های مختلف از جمله بحث فرآوری در این زمینه سرمایه گذاری نشده است.

وی بیان کرد: طی مدت اخیر در رابطه به فرآوری محصولات انجیر و سرمایه گذاری در این بخش پیگیریهای زیادی صورت گرفته و مقرر شده که در این بخش سرمایه گذاری شود.

سقایی در ادامه سخنان خود در رابطه با حفظ و نگهداری انجیرستانهای استهبان و نی ریز گفت: این موضوع نیز به صورت جدی پیگیری شده و با توجه به بحران جدی انجیرستانها مقرر شده که ردیف اعتباری برای نگهداری از انها در نظر گرفته شود.

نمانیده مردم استهبان و نی ریز با اشاره به خشک شدن دریاچه بختگان نیز گفت: خشک شدن این دریاچه در نابودی انجیرستانها بی تاثیر نبوده زیرا رطوبت درختان انجیر از دریاچه تامین می شده که ضروری است مسئولان امر برای پرداخت حقابه بختگان اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به احداث چند حلقه چاه در این دو شهرستان اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده قرار است چند حلقه چاه برای آبیاری سالانه انجیرستانها احداث شود که برای آن پنج میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

سقایی تاکید کرد: انجیرستانهای استهبان و نی ریز حدود 50 میلیارد تومان بودجه برای احیا و نگهداری نیاز دارند.