بسته شدن تنگه هرمز اقدامی منطقی از سوی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی، "ران پل" در جمع هواداران خود در ایالت آیووا تحریمهای غرب علیه ایران را اقدامی جنگ طلبانه دانست که منطقه را به سمت بروز یک جنگ تمام عیار سوق می دهد.

این نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری از جمله اقدامات ایران برای مقابله با این تحریمها را بستن تنگه هرمز دانست و گفت که این اقدام پاسخی منطقی از سوی این کشور به تحریمهای مذکور است.

وی با دادن هشدار درباره عواقب اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه ایران گفت ایالات متحده خواهان درگیر شدن در یک جنگ دیگر نیست. پل در ادامه تاکید کرد عواقب هر گونه اقدام نظامی علیه ایران مستقیما به خود آمریکا بازمی گردد.

رقیب اوباما در انتخابات 2012 آمریکا با بیان اینکه اگر تنگه هرمز بسته شود، تمام پیامدهای اقتصادی آن متوجه آمریکا خواهد شد از حاضران پرسید: اگر بهای نفت در مدت یک یا دو ماه، دو برابر شود، چه اتفاقی می افتد؟ این در حالی است که بحران اقتصادی ناشی از جنگهای پی در پی آمریکا موجی از اعتراضات علیه نظام سرمایه داری به راه انداخته و دولت این کشور را با چالش داخلی جدی روبرو کرده است.



گفتنی است این اظهارات در حالی بیان می شود که طی روزهای اخیر قدرت نمایی ایران در آبهای خلیج فارس و دریای عمان با انجام رزمایش ولایت 90 سبب نگرانی آمریکا و همپیمانان منطقه ای اش شده است.