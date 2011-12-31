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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

امشب انجام می شود؛

دیدار سفرای کشورمان با خانواده شهدای علم و فناوری

دیدار سفرای کشورمان با خانواده شهدای علم و فناوری

سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور به همراه جمعی از مسئولان ارشد وزارت خارجه، امشب در منازل شهیدان علیمحمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و طهرانی‌مقدم حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر،جمعی از سفرا و روسای نمایندگی ها به همراه حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت خارجه با حضور در منزل شهید طهرانی مقدم با خانواده این شهید بزرگوار دیدار می کنند.

شماری دیگر از سفرا  نیز همراه با بهروز کمالوندی معاونت اداری مالی وزارت خارجه به دیدار خانواده شهید شهریاری خواهند رفت.
 
همچنین جمعی از سفرا و روئسای نمایندگی ها، همراه با محمدمهدی آخوندزاده معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در منزل شهیدعلی محمدی حضور می یابند.
 
جمع دیگری از سفرا به همراه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه نیز به دیدار خانواده شهید رضایی نژاد می روند.
 
کد مطلب 1497801

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