درخواست هنیه برای تشکیل ارتش قدس/ادعای نخست وزیر قطر درباره حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر منتخب مردم فلسطین گفت: مردم فلسطین حتی از یک وجب از خاک بیت المقدس چشم پوشی نخواهند کرد.

وی ضمن درخواست تاسیس ارتش عربی قدس افزود: با وجود حملات علیه بیت المقدس و تلاش برای یهودی سازی آن، فلسطبنی ها از آن و مسجد الاقصی صرف نظر نمی کنند.

خبر دیگر اینکه "یاسین محمود" مدیر کل موسسه بین المللی بیت المقدس گفت : اسرائیل با هدف تغییر هویت و یهودی سازی بیت المقدس اقدامات خود را علیه آن افزایش داده است.

وی اظهار داشت : موضوع پل "باب المغاربه" به سال 2004 بر می گردد، زیرا بخشهایی از آن تخریب شد و از بازسازی آن ممانعت به عمل آمد.

محمود ضمن درخواست از مجامع بین المللی برای ممانعت از هتاکی اسرائیل به مقدسات بیان کرد: اتحادیه عرب باید موضوع بیت المقدس را در راس اولویتهای خود قرار دهد.

از سوی دیگر "یاسر عبد ربه" دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) از تصمیم این سازمان برای توسل به شورای امنیت برای مقابله با اقدامات اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین خبر داد.

وی افزود: با توجه به ادامه شهرک سازی اسرائیل در بیت المقدس و کرانه باختری اقدامات آن برای جدایی کامل قدس از مناطق فلسطینی، رهبران فلسطینی به شورای امنیت متوسل می شوند.

عبد ربه گفت: ما نمی خواهیم فقط به محکومیت این اقدامات در شورای امنیت بسنده شود، بلکه خواهان اقدامی قوی هستیم، زیرا فعالیتهای شهرک سازی اسرائیل همه تلاشهای سیاسی را نابود می کند.

خبر دیگر اینکه "شیخ حمد بن جاسم آل ثانی" نخست وزیر قطر در اظهاراتی در قاهره ادعا کرد: کار حماس تمام است و خروج آن از سوریه قطعی شده است.

وی مدعی شد: اخوان المسلمین مصر و اردن نیز دیگر نمی توانند کمکی به حماس کنند، زیرا خود به اندازه کافی درگیر مشکلات هستند.