39 درصد دانش آموزان اردبیلی در رشته فنی و حرفه ای تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده شامگاه شنبه در جلسه شورای معاونین آموزشی استان اظهار داشت: این آمار در مقایسه با سالهای قبل افزایش مطلوبی و چشمگیری داشته است.

وی تدابیر و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش را مهمترین عامل رشد این روند ارزیابی کرد و افزود: این سازمان با شناسایی بازار کار کشور تلاش کرد با افزایش زشته ها و دانش آموزان فنی و حرفه ای در زمینه تامین اشتغال عملی این قشر گامهای بلندی بردارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان از کسب رتبه های برتر کشوری توسط دانش آموزان فنی و حرفه ای این استان در سالهای اخیر خبر داد و یادآور شد: روند توسعه و رشد کمی و کیفی این بخش در سالهای آینده نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با تبیین نظام تحولی آموزش و پرورش از حضور 18 هزار دانش آموز مقطع پنجمی این استان در کلاس ششم ابتدایی خبر داد و اضافه کرد: با تشکیل ستاد اجرایی 3-3-6 آمادگی کامل برای اجرای ساختار جدید آموزشی در مدارس اردبیل برای سال تحصیلی 92-91 فراهم شده است.

محمودزاده با اشاره به تدوین طرح نقشه راه استقرار ساختار جدید آموزشی ابراز داشت: در این استان برای اجرای کلاس ششم ابتدایی نیروی انسانی مورد نیاز با سیاست بومی سازی و تخصصی کردن پیش بینی شده و بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش دوره آموزشی آنان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در سند تحول آموزش و پرورش و درس ملی، شکوفائی فطرت دانش آموزان در حوزه های یادگیری هدف اصلی است، عنوان کرد: کتب جدیدالتألیف اول ابتدائی با درس ملی همسو نوشته شده و کتابهای سایر پایه ها نیز بر این اساس تألیف خواهد شد.