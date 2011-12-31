یک معلم دامغانی به عنوان پژوهشگر برتر کشور شناخته شد

علی ربیع زاده معلم مدرسه راهنمایی شهید محمد تقی فراتی دامغان در دوازدهمین جشنواره ملی به عنوان پژوهشگر برتر کشور معرفی و موفق به دریافت تندیس جشنواره و لوح سپاس از رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شد.

این معلم دامغانی در جشنواره ملی ایده که در استان یزد برگزار شد با ارائه طرح بارور ساختن ابرها به وسیله امواج ایستاده صوتی و پدیده تشدید صدا، بین 9 هزار و چهارصد شرکت کننده توانست به عنوان طرح برتر در دوازدهمین جشنواره ملی که 26 آذر ماه امسال در تهران برگزار شده بود از بین 150 پژوهشگر به عنوان پژوهشگر برتر کشور شناخته شده است و لوح و تندیس جشنواره را از آن خود کند.

ربیع زاده طرح "امواج صوتی ایستاده ابرها را بارور می کند" را ارائه داد و متذکر شد که این روش نه تنها هزینه چندانی دربرندارد بلکه هیچ زیانی به محیط زیست وارد نخواهد کرد.

وی به خبرنگار مهر در خصوص این طرح گفت: برای ایجاد باران مصنوعی می توان از یک منبع تشدید یا رزناتور صوتی استفاده کرد به گونه ای که دو منبع صوتی هم فاز و هم پریورد رادر دو طرف بخارات ابر قرار داد و اصوات این دو منبع را درگیر کرد و حالت تشدید یا رزنانسی را بوجود آورد .

وی افزود: این تشدید باعث می شود که ذرات بخار آب از شکم موج کرده و در گره ها جمع نشود زیرا در شکم امواج ارتعاشات موج آنها رابه سمت نقاط گره که موج ساکن است را می راند و در نقاط گره، ذرات بخار با یکدیگر ترکیب شده و تولید قطرات می کند و به سمت پایین خود می چکاند.