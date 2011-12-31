انجمنهای فرهنگی فارس برای شناسایی هنرهای فاخر همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عالیشوندی در جلسه دیدار با روسای انجمنهای فرهنگی هنری استان فارس گفت: انجمنهای فرهنگی هنری موجود در استان فارس با خط و مشی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی آشنا هستند و به همین دلیل می توان گفت این انجمنها بازوان اجرایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجام فعالیتهای فرهنگی هنری در استان هستند.

وی افزود: این انجمنها مانند حلقه واسطی بین دولت و مردم عمل می کنند و پتانسیلهایی دارند که در صورت استفاده صحیح از آن بسیار تاثیرگذار خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: در صورتیکه انجمنهای فرهنگی هنری به عنوان رابطان فرهنگی هنری با ادارات و سازمانها ارتباط برقرار کنند این اداره کل با حمایت از آنها می تواند قدمهای تازه ای در زمینه شناخت فعالیت های جدید بردارد.

وی گفت: اگر بپذیریم همه اصحاب فرهنگ و هنر با هر دیدگاه در این مقوله از اجتماع سهم دارند می توانیم از اندیشه های مختلف آگاه و از آنها در این راه بهره برداری کنیم.

عالیشوندی با بیان اینکه می توان به کمک همین انجمنها از هنر هنرمندان استان فارس که در خارج از استان هستند استفاده های بسیاری برد، گفت: باشناسایی این هنرمندان و استفاده از توانایی آنها جایگاه هنری و فرهنگی این استان رشد چشمگیری خواهد داشت.

وی با اشاره به سلامت، سادگی و صداقت در آثار هنری گفت: آثاری که با این خصوصیات خلق می شود دارای رازهای نهفته ای است که هیچ گوشه ای از آن در آثار پر زرق وبرق دیده نمی شود.

وی اضافه کرد: خصوصی سازی در حوزه فرهنگ دارای ظرایف بسیار زیادی است و برون سپاری فعالیت ها نیازمند نظارتی دقیق از جانب متولان فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: انجمنهای فرهنگی هنری که به خوبی از خطوط قرمز این حوزه اطلاع دارند قطعا نقش به سزایی در یاری رسانی برای رسیدن به حد مطلوبی از برون سپاری در حوزه فرهنگ و هنر را ایفا می کنند.