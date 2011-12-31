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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۰۳

امانی

پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک فرهنگ، همگانی شود

پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک فرهنگ، همگانی شود

دامغان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان گفت: آموزش عمومی و پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک فرهنگ باید در جامعه همگانی شود.

محمدعلی امانی عصر شنبه در جلسه  شورای فرعی مبارزه با موادمخدر شهرستان دامغان که در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد، از خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه در دور نگه داشتن فرزندان از مواد مخدر یاد کرد.

وی اضافه کرد: 4 کمیته زیر مجموعه شورای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و این کمیته ها شامل کمیته مقابله و مبارزه با مواد مخدر، درمان و بازپروری، حقوقی و قضایی و کمیته فرهنگی بوده که این کمیته بر عهده آموزش و پرورش قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش دامغان خاطر نشان ساخت: فعال سازی و حمایت  از تشکل های مردم نهاد در مسایل اجتماعی در جلوگیری و پیشگیری از مصرف مواد مخدر نقش فراوانی دارد.

وی یادآور شد: دانش آموزان به عنوان سرمایه های جامعه در اختیار آموزش و پرورش قرار دارند که باید به خوبی از این سرمایه ها در زمینه های سازنده استفاده کرد.

امانی بر تاثیر برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی در افزایش آگاهی والدین و کاهش احتمال گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخـدر تاکید و تصریح کرد: نقش آموزگاران و اسـاتید دانشگاه در زمینه مشاوره و آموزش پیشگـیری از اعتیاد بسیار حائز اهمیت است.

در این جلسه هر یک از اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در زمینه چگونگی جلوگیری جوانان و دانش آموزان از اعتیاد پرداختند.

کارشناس اداره آموزش و پرورش دامغان نیز در این جلسه گفت: تا کنون در 15 آموزشگاه شهرستان کارگاه های آموزشی برای اولیا، مشاورین ، مدیران و معاونان مدارس برگزار شد.

یوسف سلمان نژاد اضافه کرد: برگزاری اردوهای تفریحی و مشاوره از مهمترین کارهایی بوده که دانش آموزان را از رفتن به سمت مواد مخدر باز می دارد و باید تلاش کنیم از تمام توان و ظرفیت ها برای نجات دانش اموزان و نرفتن انان به سمت و سوی مواد مخدر استفاده کرد.

کد مطلب 1497811

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