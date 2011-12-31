پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک فرهنگ، همگانی شود

محمدعلی امانی عصر شنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با موادمخدر شهرستان دامغان که در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد، از خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه در دور نگه داشتن فرزندان از مواد مخدر یاد کرد.

وی اضافه کرد: 4 کمیته زیر مجموعه شورای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و این کمیته ها شامل کمیته مقابله و مبارزه با مواد مخدر، درمان و بازپروری، حقوقی و قضایی و کمیته فرهنگی بوده که این کمیته بر عهده آموزش و پرورش قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش دامغان خاطر نشان ساخت: فعال سازی و حمایت از تشکل های مردم نهاد در مسایل اجتماعی در جلوگیری و پیشگیری از مصرف مواد مخدر نقش فراوانی دارد.

وی یادآور شد: دانش آموزان به عنوان سرمایه های جامعه در اختیار آموزش و پرورش قرار دارند که باید به خوبی از این سرمایه ها در زمینه های سازنده استفاده کرد.

امانی بر تاثیر برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی در افزایش آگاهی والدین و کاهش احتمال گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخـدر تاکید و تصریح کرد: نقش آموزگاران و اسـاتید دانشگاه در زمینه مشاوره و آموزش پیشگـیری از اعتیاد بسیار حائز اهمیت است.

در این جلسه هر یک از اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در زمینه چگونگی جلوگیری جوانان و دانش آموزان از اعتیاد پرداختند.

کارشناس اداره آموزش و پرورش دامغان نیز در این جلسه گفت: تا کنون در 15 آموزشگاه شهرستان کارگاه های آموزشی برای اولیا، مشاورین ، مدیران و معاونان مدارس برگزار شد.

یوسف سلمان نژاد اضافه کرد: برگزاری اردوهای تفریحی و مشاوره از مهمترین کارهایی بوده که دانش آموزان را از رفتن به سمت مواد مخدر باز می دارد و باید تلاش کنیم از تمام توان و ظرفیت ها برای نجات دانش اموزان و نرفتن انان به سمت و سوی مواد مخدر استفاده کرد.