به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم تکواندوی نوجوانان ایران دو هفته قبل با حضور 30 تکواندوکار از نفرات برتر رقابت‌های انتخابی آغاز شد و کادر فنی این تیم در نظر دارد با برگزاری مرحله دوم این مسابقات تعداد نفرات حاضر در اردو را کاهش دهد.

براساس برنامه کادر فنی تیم تکواندوی نوجوانان ایران رقابت‌های درون اردویی 17 دی‌ماه برگزار خواهد شد و از میان 30 تکواندوکار حاضر در اردو، 20 نفر به مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم تکواندوی نوجوانان ایران راه خواهند یافت.

از میان اعضای کادرفنی تاکنون محمدرضا زوار به عنوان سرمربی و وحید عبدالهی، عضو سابق تیم ملی به عنوان مربی بدنساز مشخص شده و سایر مربیان نیز قبل از آغاز دور جدید تمرینات تیم تکواندوی نوجوانان ایران معرفی خواهند شد.

تیم تکواندوی نوجوانان ایران دو رویداد جهانی و آسیایی را طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت 91 در پیش دارد و به احتمال فراوان هر 20 تکواندوکاری که موفق شوند به اردوی بعدی راه پیدا کنند تا زمان مسابقات جهانی در اردو باقی خواهند ماند.

نهمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 16 تا 20 فروردین به میزبانی مصر در "شرم الشیخ" برگزار خواهد شد. همچنین ششمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان آسیا در همین رده سنی نیز ششم تا هشتم اردیبهشت به میزبانی ویتنام در "هوشی مینه" برگزار می‌شود.