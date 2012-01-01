نظام فنی و اجرایی کشور با مسکن مهر متحول شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه راه و مسکن استان قزوین شنبه شب با حضور علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، احمد عجم استاندار، امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در سالن کنفرانس استانداری قزوین برگزار شد.

علی نیکزاد در این جلسه گفت: مسکن یک موضوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است که با پشتیبانی دولت و دستگاههای اجرایی و با تحقق طرح مسکن مهر، کارهای بزرگی در کشور انجام شده که در نظام فنی و اجرایی تحولی اساسی ایجاد کرده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: انقلاب یک حقیقت بی بدیل و واقعیتی انکارناپذیر است که استکبار تصمیم گرفت آن را به هر قیمتی نابود کند و با جنگ تحمیلی و تحریم تلاش کرده تا این مخالفت را آشکار کند.

طالب تحریم نیستیم/ قادریم مشکلات خود را حل کنیم

وی تحقق نظام ولایی را ثمره انقلاب اسلامی دانست و اظهارداشت: دشمن تلاش می کند با تنگ کردن حلقه اقتصادی به ما ضربه بزند و آنها که این روزها را تجربه نکرده اند شاید نگران شوند اما در کنار این موضوع که ما طالب تحریم نیستیم اما به کارآمدی نظام اذعان داریم و با تلاش، صبر و اعتقادی محکم قادریم قله های پیشرفت را تسخیر کنیم.

نیکزاد بیان کرد: اگر بخواهیم در افق 1404 سرآمد اقتصادی منطقه باشیم به تلاش مضاعف و کاری جهادی نیازمندیم و حال که دشمن توان مقابله با نظام را ندارد با تحریم در جبهه اقتصادی بدنبال ضربه زدن به ایران اسلامی است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بتوانیم در عرصه اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشیم و زندگی را برای مردم آسان کنیم تیر خلاص را به دشمن وارد کرده ایم.

نیکزاد یادآورشد: اجرای طرح مسکن مهر بازگشت به گفتمان امام است که با تغییر و تحول در نظام اجرایی کشور و صاحب خانه کردن مردم توانست توان مدیریتی نظام را به جهانیان نشان دهد.



وی با تقدیر از مسئولان استان قزوین در اجرای کیفی مسکن مهر بیان کرد: شهرک مهرگان امروز که نمود بارز مسکن مهر است در چند سال گذشته که تصمیم گرفته شد برای استقرار جمعیت شهری ساخته شود بیابانی بیش نبود و امروز می رود تا به منطقه ای آباد و شاخص تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: مسئولان استان قزوین بخوبی ساخت مسکن مهر را با کمک نظام مهندسی به وضعیت آبرومندی رسانده اند که می تواند الگوی سایر مناطق هم باشد اما باید برای افتتاح واحدهای آماده شده نیز اقدام کنند تا شیرینی این کار بزرگ بین مردم احساس شود.