محتوا بخشیدن به عزاداری ها باید مورد توجه ویژه باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت اسلام علی دشتکی شامگاه شنبه در جلسه با هیئت امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان ،حرکت دهه اول محرم در استان را یک حرکت فرا ملی یاد کرد و افزود:این حرکت اعتقاد مردم به عاشورا و امام حسین (ع) را نشان داد.

وی اظهار داشت: این حرکت تاثیر بسزایی در محوریت فرهنگی استان و بخش های تاثیر گذار داشت .

مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان تاکید کرد:در چند سال اخیر در حوزه فرهنگی کارهای خوبی انجام شده است که تشکیل ستاد راهبردی و ستاد محرم از مهمترین این برنامه ها بود.

حجت الاسلام دشتکی افزود:حضور دستگاههای فرهنگی و گروه ها و مراکز تاثیر گذار در ستاد محرم بسیار خوب بود و با رویکردهایی که در ستاد وجود داشت بحث کار پژوهشی و علمی به خوبی انجام شد.

وی تاکید کرد: در خصوص ماه محرم اقدام عملی پژوهشی با محتوای بسیار عالی اجرا شد که این کار پژوهشی الگو و تاثیرگذار برای کشور و دنیا است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان در ادامه یاد آور شد: در راستای اجرایی شدن بهتر پروژه محتوایی در حوزه فرهنگی ، حوزه و دانشگاه و رسانه ها تعامل لازم را دستور کار قرار دهند.

حجت الاسلام دشتکی گفت: برای اجرای درست محتوا در عزاداری ها و کارهای فرهنگی باید ازمراکز اجرایی و دانشگاهها استفاده شود.

