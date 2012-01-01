لزوم اصلاح ورودی شهرهای گردشگرپذیر آذربایجان شرقی/ شهرداران بی توجهند

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: ورودیهای اکثر شهرها ی استان هم اکنون برای ورود گردشگر جذاب، مناسب و آبرومند نیستند و نیازمند اصلاح از طریق اجرای طرح های گردشگری و پارک های مسافر و مجتمع های رفاهی و خدماتی است و متاسفانه شهرداران برخی شهرها به این موضوع مهم بی توجه هستند.

وی تصریح کرد: صنوف و مشاغلی در این ورودی ها مشغول به فعالیت هستند که متاسفانه زیبایی بصری را از بین برده و فضا را برای ورود گردشگر نامناسب کرده اند.

محمدی یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تلاش می کند در صورت مشارکت شهرداری ها کمپ ها و امکانات اقامتی را در ورودی های شهر ایجاد کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان وجود تاسیسات و امکانات رفاهی و خدماتی در ورودی شهرها و بین راه ها را یکی از زیر ساخت های اساسی برای جذب گردشگر عنوان کرد و گفت: حفظ آمار گردشگران ورودی به استان پیش از هر چیز نیازمند تامین زیرساخت های اولیه برای این مقوله است.

محمدی با اشاره به اینکه تا کنون سازمان میراث فرهنگی با همکاری بخش خصوصی اقدامات موثری در این زمینه انجام داده، یادآور شد: بیش از 15 کمپ کردشگری و مجتمع بین راهی در ورودی شهرستان ها و مسیرهای بین راهی توسط این سازمان احداث شده و به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته آذربایجان شرقی در زمینه طولانی کردن مدت اقامت گردشگران در استان رتبه اول کشوری و ملی را اخذ کرد که لازم است برای حفظ و بهبود این جایگاه و جلب رضایت گردشگران بیش از پیش تلاش شود.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان بیان کرد: با توجه به کسب رتبه های مختلف و شناختی که گردشگران از استان ما پیدا کرده اند، همه سازمان های ذیربط باید سعی کنند با ارائه تسهیلات شایسته تر آذربایجان شرقی را مانند روال سال های سابق به عنوان یک مقصد ویژه گردشگری بشناسانند.

وی افزود: اگر شهرداران بخواهند در جذب گردشگر به شهرهایشان موفق باشند باید حداقل امکانات شامل سرویس بهداشتی و نمازخانه را ایجاد کرده و در نگهداری آن کوشا باشند و اصلاح ورودی شهرها باید به گونه ای باشد که گردشگر را به خود جذب کرده و و باعث شود تا آنها از آثار گردشگری بازدید کنند زیرا این همه در اقتصاد شهر بسیار موثر است.

محمدی تاکید کرد: توسعه صنعت گردشگری در کشور و پیشرفت آذربایجان شرقی در حوزه جذب گردشگر، ضرورت فرهنگ سازی در مهمان پذیری در شهرها و مناطق مختلف استان را بیش از پیش مسجل می کند.