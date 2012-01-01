حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور انجام یک تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای کامل، اداره پژوهش و تحقیقات این سازمان اقدام به جمع‌آوری زندگی‌نامه و خاطرات شهدای روحانی استان بوشهر کرده است.

وی ادامه داد: زندگی‌نامه شهدای روحانی در 25 جلد چاپ خواهد شد و دارای نثری متفاوت و با روایتی جذاب و شاعرانه است و امیدواریم چاپ این کتابها گامی موثر در شناساندن راه و هدف شهدای روحانی به مردم شهیدپرور استان بوشهر باشد.

مدیرکل تبلیغات استان از آماده چاپ بودن این کتابها خبر داد و اضافه کرد: با تلاشهای اداره پژوهش و آموزش این سازمان امیدواریم تا بهمن‌ماه امسال شاهد چاپ و انتشار این کتابها باشیم.

وی با ذکر اسامی تعدادی از شهدای روحانی استان بوشهر افزود: این کتابها یک سند ماندگار در تاریخ دفاع مقدس و همچنین در تاریخ پرافتخار روحانیت مبارز جنوب کشور هستند.

موسوی‌نیا ادامه داد: در سال جاری کتابهای ارزشمند دیگری نیز با موضوع دین چاپ خواهیم کرد که به زودی اطلاع‌رسانی را در مورد این کتابها انجام خواهیم داد.