نشست کارگروه روسای"ایمنی، بهداشت و محیط زیست"برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در این نشست گفت: تعامل و همکاری واحد HSE شرکتهای گاز استانی با سایر شرکت های گاز استانی، تاثیر بسزایی در هرچه بهتر اجرا شدن دستوالعمل های این واحد خواهد داشت.



سعید عسگریان اهمیت فرهنگ سازی HSE، همکاری تنگاتنگ و هماهنگ همه واحدها با HSE و بازدید رندومی واحد HSE را تبیین کرد.

وی،همچنین به توجه بیش از پیش واحدهای HSE درخصوص بهداشت کارکنان، معاینات دوره ای و واکسیناسیون آنها اشاره و اظهار کرد: پرداختن به مسائل مهمی چون سلامت جسمانی کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی این شرکت، نظارت به موارد ارگونومی همچون نور، صدا، فضای محیط کار و فاکتورهای تاثیرگذار در این خصوص از اهمیت بالایی در بهره وری بیشتر برخوردار است.

رئیس امور مالی و پشتیبانی شرکت گاز استان زنجان نیز با اشاره به رسالت خطیر واحد HSE در انجام وظایف خود از جمله موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست در درون و بیرون سازمان گفت: ارائه هر چه بیشتر اطلاعات و آموزشهای لازم، نهادینه کردن مسائل به ظاهر کم اهمیت HSE در بین کارکنان، از بسیاری مسائل جدی و بحرانهای احتمالی جلوگیری می کند.

سرپرست HSE شرکت گاز استان زنجان، حضور مدیران ارشد سازمان در جلسه کارگروه روسایHSE شرکتهای گاز استانی شمالغرب کشور را نشان از اهمیت موضوع HSE، و تفکرات عمیق مدیران ارشد سازمان در این خصوص عنوان کرد.



مهندس رضایی اظهار امیدواری کرد، باهمکاری و هماهنگی هرچه بیشتر و با استفاده از تجربیات سایر استانها با وحدت رویه، در ادمه مسیر خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی گامهای موثری برداشته شود.

وی از برگزاری مستمر این جلسات فصلی به صورت مستمر در استانهای اعضای کارگروه خبر داد و افزود: در این نشست، تجارب روسای امور در مورد عملکرد واحدهای مربوطه و اقدمات انجام شده با محوریت سیستم های آنلاین پالایش آلاینده های زیست محیطی، نحوه مقابله هرچه بهتر با بحرانهای احتمالی، بررسی شد.

رضایی اظهار داشت: علاوه بر پرداختن به موضوع این نشست، موضوعات صورت جلسه سوم نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نتایج در صورت جلسه پیوست جمع بندی شد.