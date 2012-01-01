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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

کریمی :

بیش از سه میلیارد تومان برای طرح توسعه حسینیه اعظم در نظر گرفته شد

بیش از سه میلیارد تومان برای طرح توسعه حسینیه اعظم در نظر گرفته شد

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری استان زنجان گفت: در قالب مصوبات ستاد عمران شهری استان، سه میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و یک میلیارد و 150 میلیون تومان سهم استان بود و دو میلیارد تومان هم سهم شهرداری بود که هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر کریمی شامگاه شنبه در جلسه با هیات امنا ء مسجد حسینیه اعظم زنجان ،اعتبار تخصیص داده شده در سال گذشته برای انجام مطالعات و طراحی محدوده طرح توسعه حسینیه اعظم زنجان را 500 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این قرار داد منعقد شده و طرح توسعه این مجموعه در کمیسیون پنج به تصویب می رسد.

وی اظهار داشت: با توجه به حجم مساحتی که این طرح دارد هزینه بر است و انجام هر کدام از آیتمها در طرح توسعه مجموعه هزینه زیادی را می خواهد.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت : در اجرای این طرح محدودیت قانونی است و تملک املاک مردم مهمترین بحث است .

کریمی تاکید کرد: با توجه به اینکه حسینیه اعظم یک نهاد غیر دولتی است و تحت پوشش هیچ نهاد دولتی نیست باید این طرح در قالب شهرداری طرح و تصویب شود.

وی گفت: با اجرای طرح توسعه دسترسی مردم بهتر خواهد شد و مشکل ترافیکی و تراکم در ضلع جنوبی و شمالی رفع می شود .

معاون عمرانی استانداری زنجان یاد آور شد: حسینیه اعظم یک کانون فرهنگی و مذهبی است لذا باید در راستای رفاه حال مردم بهره برداری درستی از طرح انجام گیرد.
 

کد مطلب 1497824

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