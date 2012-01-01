مسکن مهر استان قزوین بر اساس شهرسازی مدرن ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه راه و مسکن استان شنبه شب با حضور علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، احمد عجم استاندار، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد.

امیر طاهرخانی در این جلسه گفت: خوشبختانه استاندار قزوین در توسعه و آبادانی منطقه نقش بسیار خوبی داشته و استان نیزاز نظر شاخص های راه و اتصال استانهای کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.

طاهرخانی بیان کرد: خوشبختانه قزوین از ظرفیت بالایی برخوردار است و برای تردد در شهرهای پرترافیک آن باید اقدام جدی صورت گیرد.

وی نداشتن بیمارستان سوانح سوختگی را از مشکلات موجود استان و تاکستان ذکر کرد و گفت: نبود این امکانات موجب شده در برخی مواقع بیماران سوختگی برای مداوا به تهران منتقل شوند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بیمارستان سوانح سوختگی می تواند در کنار بیمارستان تازه تاسیس مینودر قزوین ساخته شود.

طاهرخانی گفت: ساخت کمربندی راه آهن قزوین به همدان، اصلاح مسیر قزوین به همدان، کمربندی جنوبی تاکستان، ساخت پل کمربندی به طول 12 کیلومتر باید در اولویت قرار گیرد.



