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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۷

طاهرخانی:

مسکن مهر استان قزوین بر اساس شهرسازی مدرن ساخته شود

مسکن مهر استان قزوین بر اساس شهرسازی مدرن ساخته شود

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در ساخت مسکن مهر و شهرکهای جدید باید شهرسازی مدرن مورد توجه و الگو قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه راه و مسکن استان شنبه شب با حضور علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، احمد عجم استاندار، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد.
 
امیر طاهرخانی در این جلسه گفت: خوشبختانه استاندار قزوین در توسعه و آبادانی منطقه نقش بسیار خوبی داشته و استان نیزاز نظر شاخص های راه و اتصال استانهای کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.
 
طاهرخانی بیان کرد: خوشبختانه قزوین از ظرفیت بالایی برخوردار است و برای تردد در شهرهای پرترافیک آن باید اقدام جدی صورت گیرد.
 
وی نداشتن بیمارستان سوانح سوختگی را از مشکلات موجود استان و تاکستان ذکر کرد و گفت: نبود این امکانات موجب شده در برخی مواقع بیماران سوختگی برای مداوا به تهران منتقل شوند.
 
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بیمارستان سوانح سوختگی می تواند در کنار بیمارستان تازه تاسیس مینودر قزوین ساخته شود.
 
طاهرخانی گفت: ساخت کمربندی راه آهن قزوین به همدان، اصلاح مسیر قزوین به همدان، کمربندی جنوبی تاکستان، ساخت پل کمربندی به طول 12 کیلومتر باید در اولویت قرار گیرد.
 
 
کد مطلب 1497827

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