پیشرفته ترین کارخانه شمش فولادی کشور در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خط پیوسته ذوب و ریخته گری کارخانه فولاد هرمزگان که از ماه ها پیش تولید به صورت پیوسته را آغاز کرده و عریض ترین‌ و سنگین ترین اسلب کشور را تولید می کند روز دوشنبه با حضور رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان استانی و محلی به صورت رسمی به بهره برداری خواهد رسید.

این کارخانه با همکاری کنسرسیومی از شرکت های ایرانی- آلمانی (ایریتک – اس.ام.اس دماگ) ساخته شده و در خطوط تولید، ‌سیستمهای نرم افزازی و همچنین مهار آلودگی منحصر به فرد به شمار می آید.

ظرفیت تولید شمش در فولاد هرمزگان هم اینک 1.5میلیون تن در سال است در حالیکه زیرساختهای آن برای تولید سه میلیون تن فولاد خام ایجاد شده که به زودی اجرایی می شود.

شرکت فولاد هرمزگان در گذشته، دو واحد 800هزار تنی تولید آهن اسفنجی را به طور رسمی وارد مدار تولید کرده بود و خط پیوسته ذوب و ریخته گری افتتاح می شود.

شرکت فولاد هرمزگان در سال گذشته به مزایده گذاشته شد که در نهایت، «مبارکه» در یک رقابت توانست سهام آن را در اختیار گیرد. این کارخانه در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و در مجاورت بندرعباس واقع شده است.

با افتتاح بخش فولادسازی این کارخانه عظیم هفت هزار و 500 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود که هزار و 500 نفر از شاغلان این کارخانه به‌صورت مستقیم و شش هزار نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم از محل راه‌اندازی فولاد هرمزگان صاحب درآمد می‌شوند.

با اجرای طرح توسعه در این کارخانه و ارتقای ظرفیت تولید از 1.5 میلیون به سه میلیون تن فولاد خام،‌ کل اشتغال ایجاد شده به 15 هزار نفر خواهد رسید.

با توجه به استفاده از فناوری روز،‌ زمان ذوب‌گیری 33 درصد کمتر از کارخانه‌های مشابه است و همزمان عمر نسوزهای داخل کوره نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

در بخش تجهیزات داخلی بیش از 100 قرارداد با 70 شرکت داخلی منعقد شد که این امر توسعه اشتغال و افزایش درآمد را برای سازندگان داخلی در پی داشت.