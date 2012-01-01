آگاهی داوطلبان از قانون تبلیغات، فضای انتخابات را سالم می کند

فرهاد اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آگاهی داوطلبان از شیوه های قانونی می تواند فضای انتخاباتی را سالم و در مسیر حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد.
وی اصل اساسی در انتخابات را حضور پرشور مردم پای صندوق ها دانست و گفت: اکنون همه ما وظیفه حساسی در اینز مینه داریم و باید نفش سازنده خود را ایفا کنیم.
اسکندری با بیان اینکه، استان مرکزی از هر حیث آماده برگزاری انتخابات و اجرای روند قانونی آن است گفت: روند برگزاری انتخابات در این استان با آرامش و امنیت بالایی آغاز شده و دستگاههای ذیربط با دقت فراوان امور محوله را انجام می دهند.
وی ادامه داد: همه باید برای تحقق حضور حداکثری مردم در انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور تلاش کنند.
قائم مقام ستاد انتخابات استان مرکزی بیان کرد: در حوزه های انتخابیه نیز باید نشست های همکاری بین تیم های اجرایی، هیات های نظارت و دادگستری برگزار شود.
اسکندری اضافه کرد: تا کنون تمرین آی تی ( فناوری اطلاعات) با موفقیت در حوزه های انتخابیه برگزار شده زیرا 24 فرایند از 25 مرحله در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت اینترنتی انجام می شود.
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