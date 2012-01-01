مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

ایران :

با آغاز سال 2012 میلادی؛ غرب وارد سال سیاه اقتصادی شد

چهره های شاخص جناح ها در انتخابات

تفاهم:

دبیر شورای عالی امنیت ملی: به هر تهدیدی پاسخ پشیمان کننده می دهیم

بخشنامه بانک مرکزی به استانها نرسید؛ تقسیط بدهی صنایع در هاله ای از ابهام

تمام تهرانی ها بیمه می شوند

اقدامات ویژه ناوشکن جماران در رزمایش دریایی ولایت 90



تهران امروز:

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به "تهران امروز" وعده داد: با رفتار غیر قانونی انحرافیون برخورد می کنیم

ائتلاف جریان انحرافی و حامیان دولت

آخرین قیمت های قبور در بهشت زهرا (س)

مردان اقتصادی به دنبال کرسی های مجلس



جام جم :

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مختارنامه بهترین هدیه برای جهان اسلام بود

خودروهای ناایمن معرفی می شود

در گفت و گو با سردار کمالی تشریح شد؛ جزئیات قانون جدید سربازی

جوان:

با ثبت نام 5395 نفر با گرایش های مختلف سیاسی رقم خورد؛ اولین شکست تحریم کنندگان انتخابات

احمد نجفی، عضو شورای عالی سینما در گفت و گو با "جوان" خبر داد: انحلال خانه سینما با حداکثر آرا

نرمش هسته ای غرب در مقابل رزمایش هرمز



حمایت:

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: قانون، معیار بررسی صلاحیت ها

معاون وزیر دادگستری: مجازات حبس آخرین راه حل قضات باشد

محسن رضایی: دستیابی ایران به پهپاد آمریکایی مانع حمله به سوریه شد





خراسان:

جلیلی: رسما به 1+5 اعلام کردیم به مسیر گفت و گو برای همکاری برگردند

وزیر کشور ترکیب آماری داوطلبان انتخابات مجلس نهم را اعلام کرد

سخنگوی شورای نگهبان: نتیجه نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس اول اسفند اعلام می شود



دنیای اقتصاد:

توقف رشد ساخت و ساز؟

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قاچاق کالا

افت و خیز 600 دلاری طلا در سال 2011



شرق:

فرمانده "ناجا" در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار شد؛ پلیس بانک برای رصد حساب ها

در جریان رزمایش "ولایت 90"؛ شلیک آزمایشی موشک در تنگه هرمز

جلیلی به اشتون نامه نوشت؛ تداوم نامه نگاری هسته ای ایران و 1+5

فرهیختگان:

تقویم آزمون های دانشگاه آزاد اعلام شد؛ ثبت نام کنکوری ها از دوشنبه، آزمون ارشد در هفته اول بهمن

اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها اول اسفند

دومین نشست احمدی نژاد با اعضای ستاد انتخاباتی



قدس:

اعلام آمادگی اروپا برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران

کدخدایی: نتایج بررسی صلاحیت ها اول اسفند اعلام می شود

ثروت بادآورده به واردکنندگان رسید؛ احتکار کالا در گمرک!



کیهان:

گزارش کیهان از صف بندی های سیاسی در انتخابات 90

وزیر صنعت و تجارت: کالای فاقد کد رهگیری از اول بهمن ماه قاچاق محسوب می شود

رئیس قوه قضائیه: قانون جامع وکالت تنظیم می شود

ملت ما:

بازار داغ اسلحه آمریکا در خاورمیانه

اصغر فرهادی: نه مهاجرت کرده ام و نه قصد مهاجرت دارم



وطن امروز:

در مرحله سوم رزمایش ولایت 90 صورت خواهد گرفت؛ شلیک موشک های ایرانی در خلیج فارس

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: اول اسفند اعلام صلاحیت ها

آغاز پذیرش اولویت های عمره مفرده



همشهری:

مذاکره بدون پیش شرط ایران و اروپا

قالیباف: ساخت بزرگراه آزادگان، سال آینده به پایان می رسد

طرح پلیس برای ساماندهی موتورسیکلت ها در پایتخت

