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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

معاون شهردار تهران‌ خبر داد؛

60 طرح موضعی پشت درهای کمیسیون ماده 5

60 طرح موضعی پشت درهای کمیسیون ماده 5

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تدوین 60 طرح موضعی در پایتخت گفت: پس از تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 طرح‌های موضعی به این کمیسیون سرازیر می شوند.

هیربد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی و بهسازی بافت های تاریخی شهر تهران گفت:ساماندهی بافت تاریخی منطقه 12 به زودی آغاز می شود که در فاز نخست پیاده راه سازی و ساخت بدنه ها را در دستور کار داریم.

وی با بیان این که پیش از این شهرداری تهران در حوزه بافت های تاریخی شهر فعالیت انجام نداده بود گفت: این نخستین بار است که اسناد این بافت ها تدوین شده است و نزدیک به 60 طرح موضعی در رابطه با طراحی شهری تدوین شده است .

معصومی تاکید کرد: طرح های موضعی برای تمامی بافتهای دارای ارزش در پایتخت هستند و محدود به چند نقطعه تاریخی نمی شوند.

معاون شهردار اضافه کرد: برای محقق کردن معماری اسلامی ایرانی باید برای تمامی نقاط شهر در حوزه طراحی شهری ونما و منظر شهری سند داشته باشیم که ما در حال تهیه این اسناد هستیم و امیدواریم هر چه زودتر به تصویب برسد واجرا شود.

وی درپاسخ به این پرسش که چرا ساماندهی خیابان لاله زار پس از تدوین سند ساماندهی هنوز اجرایی نشده است گفت: مطالعات ساماندهی این خیابان توسط دانشگاه تهران انجام  شده و در حال ارسال به کمیسیون ماده 5 است.

به گفته معصومی، در حال حاضر تمامی ظرفیت کمیسیون ماده 5 به توصیب طرح تفصیلی اختصاص دارد و طرح های موضعی پشت در این کمیسیون مانده تا به محض آن که طرح تفصیلی تصویب شد طرح های موضعی در این کمیسیون مطرح شود.

کد مطلب 1497839

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