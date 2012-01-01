60 طرح موضعی پشت درهای کمیسیون ماده 5

هیربد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی و بهسازی بافت های تاریخی شهر تهران گفت:ساماندهی بافت تاریخی منطقه 12 به زودی آغاز می شود که در فاز نخست پیاده راه سازی و ساخت بدنه ها را در دستور کار داریم.

وی با بیان این که پیش از این شهرداری تهران در حوزه بافت های تاریخی شهر فعالیت انجام نداده بود گفت: این نخستین بار است که اسناد این بافت ها تدوین شده است و نزدیک به 60 طرح موضعی در رابطه با طراحی شهری تدوین شده است .

معصومی تاکید کرد: طرح های موضعی برای تمامی بافتهای دارای ارزش در پایتخت هستند و محدود به چند نقطعه تاریخی نمی شوند.



معاون شهردار اضافه کرد: برای محقق کردن معماری اسلامی ایرانی باید برای تمامی نقاط شهر در حوزه طراحی شهری ونما و منظر شهری سند داشته باشیم که ما در حال تهیه این اسناد هستیم و امیدواریم هر چه زودتر به تصویب برسد واجرا شود.

وی درپاسخ به این پرسش که چرا ساماندهی خیابان لاله زار پس از تدوین سند ساماندهی هنوز اجرایی نشده است گفت: مطالعات ساماندهی این خیابان توسط دانشگاه تهران انجام شده و در حال ارسال به کمیسیون ماده 5 است.

به گفته معصومی، در حال حاضر تمامی ظرفیت کمیسیون ماده 5 به توصیب طرح تفصیلی اختصاص دارد و طرح های موضعی پشت در این کمیسیون مانده تا به محض آن که طرح تفصیلی تصویب شد طرح های موضعی در این کمیسیون مطرح شود.