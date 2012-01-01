میرباقری: به لحظاتی ناب در "مختارنامه" رسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان و عوامل مجموعه تلویزیونی مختارنامه با حضور رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و... دیروز دهم دی ماه در سالن خورشید تجلیل شدند.

علی دارابی؛ معاون سیمای سازمان صداوسیما در ابتدای مراسم تجلیل از مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" گفت: این مراسم قرار بود زودتر برگزار شود، اما بنا به دلایلی به تعویق افتاد. من از نقش‌آفرینان مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" تقدیر و تشکر صمیمانه می‌کنم.

وی در ادامه افزود: برای ساخت این مجموعه داود میرباقری، هنرمندان و عوامل خیلی زحمت کشیدند. علاوه‌بر آن آقای اسلامی مهر مدیر سیما فیلم برای تولید این پروژه و آقای فرجی مدیر شبکه یک برای پخش "مختارنامه" تلاش زیادی کردند تا به شکل خوبی به نمایش در بیاید.

معاون سیمای سازمان صداوسیما با اشاره به برنامه "هنگام درنگ" گفت: این برنامه که بعد از پخش مجموعه روی آنتن می‌رفت یک کارگاه آموزشی بود و مخاطبان می‌توانستند بیشترین استفاده را از این برنامه داشته باشند. مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به نهضت عاشورا مربوط به مختار و چرایی آن پرداخت و توانست مخاطبان بسیاری را همراه کند.

دارابی یادآور شد: مجموعه "مختارنامه" قریب به یک دهه تولید و پخش آن زمان برد و حاصل زحمت هزاران نفر است که در این پروژه نقش‌آفرینی کردند. اگر بخواهیم امروز "مختارنامه" را در یک جمله تعریف کنیم باید بگوییم در شرایط زمانی خلایی را پر کرد. باید با صدای بلند و رسا بگوییم که این مجموعه بصیرت افزایی را در میان مردم فریاد زد.

وی بیان کرد: مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" ویژگی‌های بارزی داشت و نکات زیادی به مخاطبان آموخت. باید به داود میرباقری کارگردان این اثر احسنت گفت. آرزو می‌کنیم مجموعه تلویزیونی "سلمان فارسی" هم به زودی به کارگردانی داود میرباقری کلید بخورد.

داود میرباقری کارگردان مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" در ادامه این مراسم تاکید کرد: گرچه این مراسم به قول معاون سیما با تاخیر برگزار شد، اما باید قبول کرد برنامه‌ریزی برای یک اثر پر ازدحام کار مشکلی است. من خیلی از دوستان را بعد از پایان فیلمبرداری ندیده بودم و دلم می‌خواست بعد از بازگشت از سفر حج آنها را ببینم.

وی عنوان کرد: خوشحالم در این مراسم همه دوستان را دیدم و شاهد جمع صمیمانه هنرمندان هستیم. من در این مراسم به همه دوستان خسته نباشید می‌گویم. همراهی دوستان در حوزه مدیریت باعث شد تا ما به لحظات نابی دست پیدا کنیم که البته می‌توانست تعدادش بیشتر و بهتر باشد و امیدوارم اگر مجالی باشد در کار بعدی این اتفاق بیافتد. ما توانستیم در "مختارنامه" به فرهنگ عاشورا بپردازیم و امیدوارم حق مطلب ادا شده است.

میرباقری با اشاره به بازسازی صحنه‌های عاشورا گفت: بازسازی این صحنه‌ها حساسیت کار را دو چندان می‌کرد. اگر دوباره سریال ساخته شود، مسلماً طور دیگری خواهد بود. شاید پویایی کار هنری در این است که انتها ندارد و گروه زیادی از همکاران به ما کمک کردند. من دست همه را می‌بوسم.

این کارگردان ادامه داد: کار هنری جمعی است و همه در آن شریک هستند. یکبار آقای ضرغامی از من پرسید چرا کارهای تلویزیونی پیچیده است؟ من هم جواب دادم به خاطر اینکه موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد. طبیعی است گاهی در کار حوزه‌های ناشناخته‌ای وجود دارد، حتی در "مختارنامه" هم حوزه ناشناخته ای وجود داشت که تا به حال تجربه نشده بود و ما باید آن را تجربه می‌کردیم.

وی عنوان داشت: ما چیزی حدود 15 الی 16 ماه در پروسه 6 ساله تولید توقف داشتیم و این امری اجتناب ناپذیر بود و امیدوارم با تجربه‌ای که امروز داریم، اثر بعدی خود را با پشتوانه تجربی، زمان‌بندی کمتر و کیفیت بالاتری تولید کنیم.

میرباقری اشاره کرد: خوشحالم که توانستیم "مختارنامه" را در این هیاهوی رسانه‌‌ای که انتخاب برنامه‌ها برای بیننده آسان شده است، بسازیم. اگر این همه صف آرایی را به شکل امروز می‌بینیم، به خاطر این است که انقلاب ما از عمق و پیچیدگی‌های بالایی برخوردار است. ما باید به عنوان زبان گویای انقلاب، حساسیت‌های جدی داشته باشیم و با ترجمه و حرف‌های جدید، در سراسر دنیا تاثیرگذار باشیم.

محمود فلاح، تهیه‌کننده این مجموعه در بخشی از مراسم تجلیل افزود: من اولین تهیه‌کننده‌ای هستم که بیشترین ارتباط را با مسئولان سازمان دارد. خرداد ماه سال 81 بود که آقای رضابالا که در سیما فیلم مشغول بودند من را برای ساخت مجموعه "مختارنامه" دعوت کرد.

وی ادامه داد: در این سال‌ها آقای اسلامی مهر رئیس مرکز سیما فیلم برای ساخت این مجموعه زحمت زیادی کشید. اگر دغدغه او و جمع صمیمانه هنرمندان نبود، مسلماً این پروژه شکل نمی‌گرفت. من در این پروژه دو سکته کردم. واقعاً تولید این مجموعه مشکل بود، اما خدا را شاکریم که به سرانجام رسید.

در ادامه رئیس سازمان صدا و سیما با لحن طنز خطاب به محمود فلاح گفت: من آقای اسلامی‌مهر را می‌شناسم. حتماً بانی سکته شما ایشان بود! فلاح نیز در پاسخ به صحبت ضرغامی با خنده گفت: بله، بانی اصلی سکته‌های من آقای اسلامی‌مهر بود، اما نمی‌توان از مدیریت خوب او در این سال‌ها چشم پوشی کرد. مدیریت درست او کمک زیادی در این پروژه به ما کرد.

ضرغامی نیز در ادامه گفت: انجام کارهای خوب ذخیره آخرت است. امیدوارم ساخت این مجموعه ذخیره آخرت شما باشد.

ادامه دارد...