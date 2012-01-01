به گزارش خبرنگار مهر، با ساخت دانشگاه تهران و پذیرش دانشجو در حدود 70 سال پیش، ضلع جنوبی خیابان انقلاب‌ تهران محل کسب ناشران و کتابفروشان و این راسته تقریباً به مهم‌ترین مرکز نشر کتاب در کشور تبدیل شد.

از قدیمی‌ترین کتابفروشی‌های این راسته که در حال حاضر هم فعال هستند، می‌توان به امیرکبیر، اقبال و خوارزمی اشاره کرد که البته هم اینک در انبوه ناشران و اسم‌های جدید پنهان شده‌اند.

راسته کتابفروشی خیابان انقلاب هم اکنون با تغییر بناهای قدیمی به پاساژهای بزرگ کتابفروشی تغییر یافته که عموم کتاب‌دوستان و دانشجویان می‌توانند کتاب‌های مورد علاقه خود را در آن محل تهیه کنند.

«داوود رجبی» نویسنده و منتقد در امور نشر و توزیع کننده کتاب که با راه‌اندزی یک سایت از 5 سال پیش در زمینه فروش اینترنتی کتاب فعالیت می‌کند و به گفته خود امکان خرید آنلاین کتاب‌های حدود 700 ناشر را در تهران فراهم کرده است، از چالش‌ها و مشکلات این عرصه می‌گوید.

او در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسائل مبتلابه فروش سنتی و اینترنتی کتاب گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر وضعیت نشر بسیار نابسامان شده و ما هم از مشکلاتی که ناشران با آن دست به گریبان هستند، متاثر شده‌ایم.

وی با مقایسه وضعیت شمارگان کتاب در دهه 60 با دهه اخیر (90) تاکید کرد: شمارگان کتاب در آن زمان معمولاً 5000 نسخه و بیشتر بود، ولی الان می‌بینیم به 1000 نسخه رسیده است؛ تازه این تعداد واقعی هم نیست و کم پیش می‌آید اولاً هر 1000 نسخه چاپ شود و ثانیاً هر 1000 نسخه فروش برود.

این موزع اینترنتی کتاب این وضعیت را «بسیار نگران کننده» توصیف کرد و افزود: ضربه‌ای که فرهنگ مکتوب در سال‌های اخیر متحمل شده، به آسانی قابل جبران نیست و شاید در 10 سال آینده دیگر چیزی به نام فرهنگ مکتوب که افراد به آن دسترسی داشته باشند و کتاب مطالعه کنند، وجود نداشته باشد.

رجبی که خود در زمینه تالیف کتاب‌های حوزه برق و الکترونیک فعالیت می‌کند، از آنچه کپی‌کاری، ضعف شدید اقتصاد فرهنگ و نبود نظارت بر چرخه تولید و توزیع کتاب در کشور نامید، به عنوان چالش‌های فعلی این عرصه یاد کرد.

وی با استناد به برخی قوانین جاری کشور مبنی بر لزوم اختصاص بخشی از بودجه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه ملی برای در اختیار مردم گذاشتن کتاب گفت: این روزها شاهدیم که صدا و سیما اقدام به تاسیس شبکه «مستند» یا شبکه «بازار» می‌کند. چرا نباید یک شبکه برای معرفی کتاب‌های خوب به مردم و بالا بردن سطح مطالعه آنها وجود داشته باشد؟

این موزع کتاب همچنین با استناد به آمار موسسه «خانه کتاب» در مورد فروش بالای برخی کتاب‌های ادبیات دفاع مقدس مانند «دا» و «خاک‌های نرم کوشک» تاکید کرد: باید پرسید چرا این کتاب‌ها در دسترس مردم نیست؟ پاسخ را باید در مشکلات شبکه توزیع جستجو کرد.

رجبی گفت: من حتی با این حرف که شبکه توزیع کتاب در کشور ما بیمار است، مخالفم و معتقدم ما اساساً چیزی به نام شبکه توزیع کتاب در کشور نداریم؛ ناشر ما که باید دغدغه‌اش این باشد که کارگروه علمی تشکیل دهد و کتاب‌های مفید و متناسب با مخاطبان خود توید کنند، خودش همه کار می‌کند؛ از خرید کاغذ و مقوا گرفته تا حروفچینی و لیتوگرافی و تمام مراحل چاپ یک کتاب.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه کتابفروشی‌های خیابان انقلاب تهران در دسترسی مردم به فرهنگ مکتوب افزود: چرا باید این خیابان در طرح ترافیک قرار داشته باشد و افراد نتوانند به کتاب‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند؟ به نطرم می‌توان با تمهیداتی از قبیل توسعه شبکه حمل و نقل درون شهری، این خیابان را از محدوده طرح ترافیک تهران خارج کرد؛ طوری که مشکل حادی از نظر ترافیکی هم پیش نیاید.

این موزع اینترنتی کتاب همچنین از آنچه معماری نامناسب محدوده کتابفروشی‌های راسته خیابان انقلاب خواند، انتقاد کرد.

رجبی، یکی دیگر از مشکلات عرصه نشر را نبود نظارت بر تعیین قیمت کتاب ارزیابی کرد و گفت: ناشری یک کتاب 200 صفحه‌ای را 4000 تومان، یکی دیگر 5000 تومان و ناشری دیگر 6000 تومان عرضه می‌کند. چرا باید اینگونه باشد و دستگاه‌های فرهنگی مسئول کجا هستند؟!