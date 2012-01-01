ادامه کشتار مردم بحرین "جنایت علیه بشریت" است

به گزارش خبرگزاری مهر، بحرین روزهای متلاطمی را سپری می کند. آل خلیفه در این کشور دست به هر اقدامی می زند تا قدرت را از دست ندهد. در همین رابطه و در آخرین تحولات روز گشته یک نوجوان دیگر در این کشور کشته شد.

روز گذشته حاکمیت دراین کشور از محاکمه [نمادین] 5 پلیس به جرم شکنجه معترضان خبر داد، اما این تدابیر مخالفان را آرام نکرد و کمیته به اصطلاح مستقل رسیدگی به جنایات هم نتوانست کاری از پیش ببرد. مخالفان خواهان ادامه تظاهرات هستند.

معاون وزیر خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی در پاسخ به سوال "مهر" مبنی بر حوادث جاری بحرین و تداوم سرکوب و کشتار مردمی که صرفا به صورت مسالمت آمیز مطالبات مشروعی را پیگیری می نمایند، گفت: تداوم سرکوب و کشتار مردم مظلوم مسلمان بحرین جنایت علیه بشریت است.



دکتر حسین امیرعبداللهیان گفت: انتظار می رفت در پی گزارش هرچند ناقص کمیته تحقیق منصوب پادشاه بحرین شرایط در این کشور تغییر کند، اما بدلیل عدم توجه به مطالبات مردم و تداوم سرکوب مردم اعم از شیعه و سنی اوضاع در این کشور همسایه بدتر شده است.



وی با اشاره به حضور نیروهای عربستانی در بحرین و سرکوب مردم این کشور گفت: مادامی ‌که نیروهای خارجی در این کشور به سرکوب مردم مشغول هستند نمی توان انتظار بهبود وضعیت را داشت. اوضاع در بحرین غیرقابل برگشت است.



وی افزود: نمی شود که در بحرین راهکار نظامی و در یمن راهکار سیاسی اتخاذ کرد. راهکار واقعی در تحولات منطقه اعم از یمن، بحرین و سوریه صرفا سیاسی است و سیاست دوگانه و وعده بلاعمل کمکی به حل مشکل نخواهد.



معاون وزیر خارجه اضافه کرد: امیدواریم حکومت بحرین در سایه خروج نیروهای نظامی و اقدامات اعتماد آفرین، استقلال را به کشور هدیه نموده و به جای اتکا به طرفهای خارجی به مردم خود اتکا نماید و شکاف عمیق بوجود آمده بین مردم و حکومت را کاهش دهد و شاهد تکمیل روند اصلاحات و کشوری امن و با ثبات و روابطی مبتنی بر احترام و اعتماد بین حکومت و مردم بحرین باشیم.