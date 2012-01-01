خبرهای خوش از بودجه سلامت در سال 91/وضعیت 3 میلیارد دلار نفتی

دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت که شب گذشته در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه میزان بودجه سال 91 وزارت بهداشت در لایحه بودجه کل کشور مشخص شده است، افزود: بودجه سال آینده نظام سلامت در حال بررسی است و هنوز میزان آن مشخص نشده است.

وی تاکید کرد: خبرهای خوبی از بودجه سلامت شنیده ایم که امیدواریم این خبرهای خوب واقعیت داشته باشد.

وزیر بهداشت همچنین در ارتباط با تکلیف سهم وزارت بهداشت از درآمد مازاد نفتی که 3 میلیارد دلار تعیین شده است، گفت: ظرف هفته های اخیر 299 میلیارد تومان از این میزان به وزارت بهداشت داده شده که آن را در ارتباط با اجرای بند ب ماده 34 در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار داده ایم.

دستجردی با تاکید بر کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم که در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است، تصریح کرد: تا پایان اجرای این برنامه سهم مردم باید به حداقل که همان 30 درصد است، برسد.

وی با عنوان این مطلب که پزشک فقط یک درمانگر صرف نیست، افزود: هم اکنون موضوع اخلاق پزشکی به صورت مدون در دانشگاهها تدریس می شود.

وی، اعزام گروههای پزشکی به ویژه پزشکان را به مناطق محروم کشور یکی از برنامه های وزارت بهداشت دانست و گفت: این برنامه یکی از جنبه های اخلاق پزشکی است. زیرا حضور پزشکان در مناطق محروم کشور، ناشی از علاقمندی آنان به خدمت برای مردم است که جنبه اخلاقی آن مشهود است.