رسانه های کشور در مقابل تهاجم فرهنگی نابرابر منفعل نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم شنبه شب در مراسم افتتاح فرستنده دیجیتال کهگیلویه و بویراحمد افزود: صداقت در گفتار و عمل در رسانه های عمومی دنیا موضوع گمشده ای است و آنها به دنبال به انحراف کشاندن انسانها هستند.

موسوی مقدم اعتماد عمومی به رسانه را بسیار مهم دانست و بیان کرد: در این وادی ما به دنبال ارائه رسانه های پاک و برگرفته از فطرت پاک انسانی هستیم و معتقدیم که مردم با آنچه با فطرتشان عجین است همراه خواهند شد.

مخاطبان به دنبال شبکه های پاک هستند

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما ادامه داد: رسانه های برون مرزی ما با همین رویکرد در بین خانواده های ایران خارج از کشور نفوذ کرده اند و در نظرسنجی های انجام شده، مردم خواستار افزایش کمی و کیفی شبکه های جام جم و تهیه برنامه های با موضوع آداب و رسوم ایرانی شده اند.

موسوی مقدم تصریح کرد: آنها به دنبال شبکه های سالم هستند تا فرزندانشان در یک بستر سالم فرهنگی رشد کنند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما گفت: مجموعه شبکه های استانی کشور با پرداختن به آداب، رسوم، فرهنگ و اعتقادات مردم مناطق مختلف کشور، در مقابل تهاجم فرهنگی کارهای بزرگی انجام داده و می دهند.

وی با بیان اینکه شبکه استانی باید هدفمند، خدمتگذار و مخاطبگرا باشد، اظهار داشت: قرار نیست کاری را که شبکه های ملی انجام می دهند، شبکه استانی نیز انجام دهد.

موسوی مقدم افزود: مخاطبان شبکه های استانی باید خواسته ها، اعتقادات و باورهای خود را در شبکه استانی ببینند و این موجب افزایش مخاطبان و اعتماد آنها به رسانه می شود.

وی انعکاس مشکلات مردم به مسئولان و خدمات مسئولان به مردم را از دیگر وظایف شبکه استانی عنوان کرد و گفت: باید آستانه تحمل مسئولان نیز بالا رود و با بیان هرمشکلی نگران نشوند.

مستندسازی در دستور کار قرار گیرد

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیماهمچنین گفت: ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش مستند در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و باید مستند سازی در دستور کار این مرکز قرار گیرد.

موسوی مقدم اظهار داشت: این استان در بحث گردشگری از توانمندیهای بیشماری برخوردار است اما کارهای انجام نشده زیادی در خصوص معرفی آنها وجود دارد که لازم است شبکه استانی برای معرفی هرچه بیشتر این توانمندیها تلاش کند.

وی همچنین در پایان یادآور شد: شبکه های استانی باید در خدمت مردم باشند و درمحدوده جریانهای سیاسی قرار نگیرند.