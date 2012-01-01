سامانه پیام کوتاه سلامت راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه هوشمند پیام کوتاه سلامت به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی مردم توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد.

این سامانه که با هدف توسعه سواد سلامت جامعه طراحی شده است، در نظر دارد تا به سامانه ای در دسترس برای عموم مردم کشور و در هر زمان ممکن تبدیل گردد. در این سامانه افراد می توانند با عضویت در سامانه و ارسال یک عدد از شماره 1 تا 9 در مورد موضوعات مختلف مرتبط با سلامت اطلاعات کسب نمایند.

یکی از ویژگیهای این سامانه، محاسبه وضعیت BMI که نمایه ای برای ارزیابی وضعیت چاقی است می باشد. کاربران با ارسال اطلاعات وزن و قد خود، اطلاعات مفید مرتبط با وزن خود را دریافت می نمایند.

همچنین در این سامانه افراد می توانند اطلاعاتی مانند نکات بهداشتی روز، بیماری های رایج فصل، تغذیه مناسب فصل، نظرسنجی، مسابقه و... را با ارسال اعداد مختلف به شماره 1000264 دریاف نمایند.