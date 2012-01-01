60 درصد مصوبات صنعتی و معدنی سفرهای استانی در گیلان اجرایی شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهراز تصویب 57 مصوبه برای بخش صنعت، معدن و تجارت در سه دور سفر هیئت دولت به گیلان اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود 60 درصد مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در استان اجرایی شده است.

وی اظهارداشت: مهمترین مصوبات اجرا شده در حوزه تجارت، احداث چند سیلوی ذخیره سازی گندم و نیز تعمیرات و تجهیز سیلوی 120 هزار تنی گندم استان بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: احداث و تجهیز نمایشگاه بین المللی استان، احداث و تکمیل پروژه پایانه گل و گیاه نیز از مصوبات در حال اجرای سفرهای استانی هیئت دولت بوده که با پیگیریهای صورت گرفته امیدواریم شاهد سرعت گرفتن مطلوب اجرای این پروژه ها باشیم.

وی افزود: در حوزه صنعت و معدن نیز احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی لاهیجان، صومعه سرا، سیاهکل، بندر انزلی، لوشان و تالش ارائه پیشنهاد برای نحوه حمایت از احداث صنایع طبقاتی، تکمیل چند طرح ملی و اختصاص 700 هکتار از زمین های شرکت سفیدرود برای احداث شهرک صنعتی رشت از مهمترین مصوبات اجرا شده است.

اصغریان تصریح کرد: احداث کارخانه خودروسازی در گیلان به همراه احداث شهرک صنعتی صنایع پیشرفته و نیز احداث تصفیه خانه فاضلاب در چند شهرک صنعتی در استان از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان بوده که مقدمات اجرای آنها فراهم شده و عملیات اجرایی آنها در سال جاری آغاز خواهد شد.

وی یادآورشد: سفرهای استانی هیئت دولت به گیلان دستاوردهای بی نظیری در زمینه مصوبات راهگشا در عرصه صنعت، معدن و تجارت در برداشته و تلاش و جدیت برای اجرای صحیح و دقیق آنها موجب ایجاد تحولات موثر در این بخش خواهد شد.