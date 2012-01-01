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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۸:۴۱

اصغریان در گفتگو با مهر:

60 درصد مصوبات صنعتی و معدنی سفرهای استانی در گیلان اجرایی شد

60 درصد مصوبات صنعتی و معدنی سفرهای استانی در گیلان اجرایی شد

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از اجرایی شدن 60 درصد مصوبات این بخش در سفرهای ریاست جمهوری در استان خبر داد.

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهراز تصویب 57 مصوبه برای بخش صنعت، معدن و تجارت در سه دور سفر هیئت دولت به گیلان اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود 60 درصد مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در استان اجرایی شده است.

وی اظهارداشت: مهمترین مصوبات اجرا شده در حوزه تجارت، احداث چند سیلوی ذخیره سازی گندم و نیز تعمیرات و تجهیز سیلوی 120 هزار تنی گندم استان بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و  تجارت گیلان گفت: احداث و تجهیز نمایشگاه بین المللی استان، احداث و تکمیل پروژه پایانه گل و گیاه نیز از مصوبات در حال اجرای سفرهای استانی هیئت دولت بوده که با پیگیریهای صورت گرفته امیدواریم شاهد سرعت گرفتن مطلوب اجرای این پروژه ها باشیم.

وی افزود: در حوزه صنعت و معدن نیز احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی لاهیجان، صومعه سرا، سیاهکل، بندر انزلی، لوشان و تالش ارائه پیشنهاد برای نحوه حمایت از احداث صنایع  طبقاتی، تکمیل چند طرح ملی و اختصاص 700 هکتار از زمین های شرکت سفیدرود برای احداث شهرک صنعتی رشت از مهمترین مصوبات اجرا شده است.

اصغریان تصریح کرد: احداث کارخانه خودروسازی در گیلان به همراه احداث شهرک صنعتی صنایع پیشرفته و نیز احداث تصفیه خانه فاضلاب در چند شهرک صنعتی در استان از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان بوده که مقدمات اجرای آنها فراهم شده و عملیات اجرایی آنها در سال جاری آغاز خواهد شد.

وی یادآورشد: سفرهای استانی هیئت دولت به گیلان دستاوردهای بی نظیری در زمینه مصوبات راهگشا در عرصه صنعت، معدن و تجارت در برداشته و تلاش و جدیت برای اجرای صحیح و دقیق آنها موجب ایجاد تحولات موثر در این بخش خواهد شد.

کد مطلب 1497859

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