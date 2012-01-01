کتابخانه مجازی سلامت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی دبیر دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت گفت: اینکه با استفاده از منابع روز، مقالات علمی، سخنان اندیشمندان و نظرات نگارندگان تهیه و در دسترس قرار گرفته است می‌تواند منبع اطلاعاتی مفیدی در راستای توسعه رسانه‌های نوین در نظام سلامت بوده و بوده استفاده تمامی دست اندرکاران نظام سلامت، اعم از سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت و سایر سازمانها به عنوان یک نقشه راه در راستای انتخاب رسانه موثر، مفید، سریع و ارزان قرار گیرد. مسلماً دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی که وظیفه عمده و اصلی آنان آموزش و ارایه خدمت به مردم است، خصوصا دانشجویان آموزش بهداشت در زمره مخاطبین اصلی این سایت قرار دارند.

وی افزود: به طور قطع رسانه‌های دیجیتال می‌توانند در ارایه آموزش و خدمت به مردم نقش بسیار موثری ایفا نمایند و تاثیرات شگرفی در فرهنگسرای و ارتقای سلامت جامعه داشته باشد. به دلی گستردگی حوزه‌ رسانه‌های دیجیتال و محدودیت بکارگیری آن در حوزه سلامت، سعی شده است تا دست اندرکاران نظام سلامت با این ظرفیت عظیم آشنا شده و تلاش نمایند تا این رسانه مدرن، جایگزین برخی از روش‌ای سنتی آموزش گردد.

علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به این سامانه به آدرس الکترونیکی به نشانه http://bualisina.netمراجعه فرمایند.