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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۱

با حضور وزیر بهداشت؛

کتابخانه مجازی سلامت رونمایی شد

سایت کتابخانه همراه سلامت که با همکاری دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت به رشته تحریری درآمده است، شب گذشته با حضور وزیر بهداشت در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی دبیر دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت گفت: اینکه با استفاده از منابع روز، مقالات علمی، سخنان اندیشمندان و نظرات نگارندگان تهیه و در دسترس قرار گرفته است می‌تواند منبع اطلاعاتی مفیدی در راستای توسعه رسانه‌های نوین در نظام سلامت بوده و بوده استفاده تمامی دست اندرکاران نظام سلامت، اعم از سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت و سایر سازمانها به عنوان یک نقشه راه در راستای انتخاب رسانه موثر، مفید، سریع و ارزان قرار گیرد. مسلماً دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی که وظیفه عمده و اصلی آنان آموزش و ارایه خدمت به مردم است، خصوصا دانشجویان آموزش بهداشت در زمره مخاطبین اصلی این سایت قرار دارند.

وی افزود: به طور قطع رسانه‌های دیجیتال می‌توانند در ارایه آموزش و خدمت به مردم نقش بسیار موثری ایفا نمایند و تاثیرات شگرفی در فرهنگسرای و ارتقای سلامت جامعه داشته باشد. به دلی گستردگی حوزه‌ رسانه‌های دیجیتال و محدودیت بکارگیری آن در حوزه سلامت، سعی شده است تا دست اندرکاران نظام سلامت با این ظرفیت عظیم آشنا شده و تلاش نمایند تا این رسانه مدرن، جایگزین برخی از روش‌ای سنتی آموزش گردد.

علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به این سامانه به آدرس الکترونیکی به نشانه http://bualisina.netمراجعه فرمایند.

کد مطلب 1497860

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