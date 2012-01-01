بازی "دهکده سلامت" بزودی وارد بازار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در حاشیه مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت که شب گذشته در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: روند کلی بازی حفاظت از اهالی دهکده در مواجهه با انواع بیماریها و تغییرات جوی است. کودک در طول بازی راه های مقابله با بیماری ها را آموخته و با زندگی روستایی آشنا می شود. این راههای مقابله ممکن است استفاده از انواع خوراکیها و مواد مغذی به عنوان عامل پیشگیری و مقاومت در برابر بیماریها باشد.

وی گفت: در این بازی برای اولین بار مفاهیم خاصی از انجام بازی رایانه ای ایمن و سالم برای کودکان گنجانده شده است. به طور مثال تمهیداتی اعمال شده است که با قفل ناگهانی بازی و یا با کسر امتیاز بعد از 30 دقیقه بازی، کودک بیشتر از 30 دقیقه به صورت مستمر مشغول انجام بازی رایانه ای نباشد.

رخشانی ادامه داد: کاراکترهای بازی با استفاده از مفاهیم ایرانی و اسلامی طراحی شده است و ساختمانهای بازی طوری طراحی شده اند که حتی الامکان، تداعی کننده فضای روستاهای ایرانی باشد.