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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۶

بازی "دهکده سلامت" بزودی وارد بازار می شود

بازی "دهکده سلامت" بزودی وارد بازار می شود

بازی "دهکده سلامت" یک بازی رایانه ای در سبک RTS (بازی استراتژیک) است که مراحل نهایی طراحی و ساخت خود را طی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در حاشیه مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت که شب گذشته در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: روند کلی بازی حفاظت از اهالی دهکده در مواجهه با انواع بیماریها و تغییرات جوی است. کودک در طول بازی راه های مقابله با بیماری ها را آموخته و با زندگی روستایی آشنا می شود. این راههای مقابله ممکن است استفاده از انواع خوراکیها و مواد مغذی به عنوان عامل پیشگیری و مقاومت در برابر بیماریها باشد.

وی گفت: در این بازی برای اولین بار مفاهیم خاصی از انجام بازی رایانه ای ایمن و سالم برای کودکان گنجانده شده است. به طور مثال تمهیداتی اعمال شده است که با قفل ناگهانی بازی و یا با کسر امتیاز بعد از 30 دقیقه بازی، کودک بیشتر از 30 دقیقه به صورت مستمر مشغول انجام بازی رایانه ای نباشد.

رخشانی ادامه داد: کاراکترهای بازی با استفاده از مفاهیم ایرانی و اسلامی طراحی شده است و ساختمانهای بازی طوری طراحی شده اند که حتی الامکان، تداعی کننده فضای روستاهای ایرانی باشد.

کد مطلب 1497862

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