70 میلیارد تومان به طرح مشاغل خانگی استان کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه گفت: کارفرمایانی که نیروی کار جدید استخدام کنند از معافیت بیمه ای سهم کارفرما برخوردار می شوند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: این معافیت برای کارفرمایان تا 5 سال و به صورت پلکانی بوده بدین ترتیب که در سال اول 90 درصد در سال دوم 80 درصد و به همین ترتیب تا پایان سال پنجم 50 درصد از سهم کارفرما معاف خواهند بود.

براندیشه تاکید کرد: کارفرمایان برای برخورداری از این معافیت باید با مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا کاریابیهای غیر دولتی دارای مجوز مراجعه کرده و نیروهای مورد نظر خود را به کارگیری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ضمن تشریح کامل مزایای این طرح ونقش آن در کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری گفت: با اجرای این طرح، هزینه های کارفرمایان کاهش پیدا کرده و تمایل آنان در به کارگیری نیروها افزایش می یابد.

براندیشه به طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرده و افزود: این طرح به ما این امکان را می دهد تا متقاضیان بتوانند در کانون گرم خانواده و با توجه به مهارت خود به فعالیت اقتصادی بپردازند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پایان گفت: 70 میلیارد تومان در استان به طرح مشاغل خانگی اختصاص یافته است که توزیع شهرستانی آن نیز صورت گرفته است.