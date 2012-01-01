  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۰

براندیشه:

70 میلیارد تومان به طرح مشاغل خانگی استان کرمانشاه اختصاص یافت

70 میلیارد تومان به طرح مشاغل خانگی استان کرمانشاه اختصاص یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: 70 میلیارد تومان در استان کرمانشاه به طرح مشاغل خانگی اختصاص یافته که توزیع شهرستانی آن نیز صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه گفت: کارفرمایانی که نیروی کار جدید استخدام کنند از معافیت بیمه ای سهم کارفرما برخوردار می شوند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: این معافیت برای کارفرمایان تا 5 سال و به صورت پلکانی بوده بدین ترتیب که در سال اول 90 درصد در سال دوم 80 درصد و به همین ترتیب تا پایان سال پنجم 50 درصد از سهم کارفرما معاف خواهند بود.
 
براندیشه تاکید کرد: کارفرمایان برای برخورداری از این معافیت باید با مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا کاریابیهای غیر دولتی دارای مجوز مراجعه کرده و نیروهای مورد نظر خود را به کارگیری کنند.
 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ضمن تشریح کامل مزایای این طرح ونقش آن در کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری گفت: با اجرای این طرح، هزینه های کارفرمایان کاهش پیدا کرده و تمایل آنان در به کارگیری نیروها افزایش می یابد.
 
براندیشه به طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرده و افزود: این طرح به ما این امکان را می دهد تا متقاضیان بتوانند در کانون گرم خانواده و با توجه به مهارت خود به فعالیت اقتصادی بپردازند.
 
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پایان گفت: 70 میلیارد تومان در استان به طرح مشاغل خانگی اختصاص یافته است که توزیع شهرستانی آن نیز صورت گرفته است.
کد مطلب 1497863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها