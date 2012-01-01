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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۷

نصرآبادی:

طرح شبکه علمی دانشگاه ها در قزوین راه اندازی می شود

طرح شبکه علمی دانشگاه ها در قزوین راه اندازی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری گفت: طرح شبکه علمی دانشگاهها و مراکز علمی در سطح استان قزوین راه اندازی و اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نصرآبادی در سومین جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری اظهارداشت: در حال حاضر 54 مرکز دانشگاهی در استان قزوین فعالیت دارند که با راه اندازی و استقرار این شبکه تمامی اطلاعات و یافته های علمی این دانشگاهها و کتابخانه های الکترونیک و نتایج پژوهش در این مراکز به یکدیگر متصل شده و قابل دسترسی است.
 
وی با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی قبض در استان افزود: آئین نامه داخلی گروه تخصصی فناوری اطلاعات مورد تصویب قرار گرفته و یکی از موضوعات مطرح در این کارگروه بررسی طرح خودداری بانک ها از پذیرش دستی قبوض است.
 
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد از قبوض خانوارها به شکل الکترونیکی پرداخت می شود که برای توسعه و ترویج این طرح باید اقدام به برنامه ریزی و فرهنگ سازی کرد.
 
وی یادآور شد: نپذیرفتن قبوض مردم در بانک ها پس از بحث و بررسی در نهایت باید در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری و همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شود که در نهایت اجرای این امر به ترویج فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک خواهد شد.
کد مطلب 1497864

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