طرح شبکه علمی دانشگاه ها در قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نصرآبادی در سومین جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری اظهارداشت: در حال حاضر 54 مرکز دانشگاهی در استان قزوین فعالیت دارند که با راه اندازی و استقرار این شبکه تمامی اطلاعات و یافته های علمی این دانشگاهها و کتابخانه های الکترونیک و نتایج پژوهش در این مراکز به یکدیگر متصل شده و قابل دسترسی است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی قبض در استان افزود: آئین نامه داخلی گروه تخصصی فناوری اطلاعات مورد تصویب قرار گرفته و یکی از موضوعات مطرح در این کارگروه بررسی طرح خودداری بانک ها از پذیرش دستی قبوض است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد از قبوض خانوارها به شکل الکترونیکی پرداخت می شود که برای توسعه و ترویج این طرح باید اقدام به برنامه ریزی و فرهنگ سازی کرد.

وی یادآور شد: نپذیرفتن قبوض مردم در بانک ها پس از بحث و بررسی در نهایت باید در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری و همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شود که در نهایت اجرای این امر به ترویج فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک خواهد شد.