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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۵

خصومت ورزی با ملت ایران؛

اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد

اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد

رئیس جمهوری آمریکا در تداوم خصومت ورزی این کشور علیه ملت ایران با امضای پیش نویس تحریم های جدید علیه ایران، آن را به قانون تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما که هم اکنون برای تعطیلات کریسمس در هاوایی به سر می برد قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد.

دولت اوباما ادعا کرده که این تحریمها برای فشار بر ایران برای کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هسته ای نظامی بوده است.

یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز در این باره گفت: هدف ما اجرای این قانون در یک رویکرد مرحله ای و زمانی است به طوری که از تاثیراتی که بر بازار نفت خواهد گذاشت دوری کنیم و و فشارها بر ایران هم تضمین شود و بقیه کشورها هم آسیب نبینند.

مقام ها در واشنگتن گفتند که این کشور در حال رایزنی با همپیمانان خود برای تضمین مؤثر بودن تحریم های جدید بدون آسیب زدن بازارهای انرژی است. آنها همچنین ادعا کردند که استراتژی آمریکا هم برای منزوی کردن ایران و هم همکاری با آن هنوز در دستور کار است.

برخی از آگاهان اعلام کردند که تحریم ایران در قالب یک برنامه به اصطلاح دفاع در برابر تهدیدات تروریستی بوده و اوباما اعلام کرده که با برخی از موارد گنجانده شده در این پیش نویس کلی امضا شده، موافق نبوده است. در عین حال اوباما نگفته که با کدام بخش ها موافق نبوده است.

یک مقام ارشد گفته است تحریم های آمریکا بانک های دولتی و خصوصی از جمله بانک مرکزی را هدف قرار خواهد داد و پس از 60 تا 180 روز، بسته به موارد تدوین شده، اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1497865

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