اعلام نتایج داوری «شاعران امروز» به پایان دی‌ موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 3 داور این فراخوان آرای خود را درباره شعرهای برگزیده اعلام کردهاند و 2 داور دیگر نیز به زودی نتایج را به دبیرخانه اعلام خواهند کرد. سپس دبیرخانه فراخوان تا پایان دیماه به جمعبندی آرا خواهد پرداخت و بر اساس رتبهبندی و امتیازهایی که هریک از داوران به شعرهای رسیده، دادهاند آثار برتر را برای چاپ در کتاب برمیگزیند.
محمد آزرم، شمس آقاجانی، پگاه احمدی، علیرضابهنام و بهزاد خواجات، داوران جلد نخست از این مجموعه هستند که بر اساس فراخوان اعلام شده از سوی انتشارات سرزمین اهورایی، شعرهای فارسی از شاعران داخل و خارج از کشور را قضاوت کردهاند.
سرزمین اهورایی در نظر دارد شعرهای برگزیده را در جلد نخست مجموعه کتابهای «شاعران امروز» منتشر کند.
این فراخوان نخستینبار است که اعلام شده و طی آن شاعران فارسیزبان داخل و خارج از کشور با ملیتهای مختلف میتوانستند شعرهای چاپ نشده خود را به این ناشر بسپارند که پس از داوری آثارشان در یک کتاب و در کنار شعرهای برگزیده دیگران منتشر شود.
این کتاب به زودی و پس از نهایی شدن انتخابها، تدوین و برای دریافت مجوز راهی ارشاد میشود.
به گفته مجید ضرغامی، دبیر این فراخوان، تا پایان وقت دریافت آثار نزدیک به 3 هزار شعر از فارسیزبانان داخل و خارج از کشور به دبیرخانه رسیده بود و شامل شعرهایی از ایرانیان ساکن کشورهایی چون آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، سوئد، دانمارک، مالزی، سنگاپور و ... و همچنین فارسیزبانان غیرایرانی از کشورهایی چون تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و بحرین بوده است.
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