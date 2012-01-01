بلوطهای زاگرس در حسرت بالگرد/ زیستگاهها قربانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استانهای فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است. همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد ولی در سالهای اخیر جنگلهای این استان تهدیدات بسیاری را تجربه کرده و در این بین بخش عظیمی از وسعت این جنگلهای ارزشمند در پی آتش سوزی های متعدد از دست رفته اند. قربانی شدن زیستگاههای مهم زاگرس در میان ضعف تجهیزات محروم بودن لرستان از تجهیزات امداد و نجات به خصوص بالگرد برای مهار آتش سوزی در مناطق صعب العبور موجب شد که پس از قربانی شدن مناطق حفاظت شده اشترانکوه، سفیدکوه و جنگلهای بلوط پلدختر در آخرین حادثه مراتع و جنگلهای بلوط ویسیان طعمه حریق شود. این در حالیست که خبرگزاری مهر پیش از این بارها با هشدار نسبت به نبود بالگرد امداد در استان از وقوع چنین حوادثی ابراز نگرانی کرده بود. عدم وجود بالگرد امداد در استان لرستان در حالی است که این استان دارای کوههای صعب العبوری است که عملیات امداد در آن به راحتی و بدون تجهیزات ممکن نیست. 75 درصد مساحت لرستان ناهمواری است 75 درصد مساحت لرستان را توپوگرافی ناهموار تشکیل می دهد که بلندترین آن در رشته کوه اشترانکوه با ارتقاع بالای چهار هزار متر قرار دارد. این شرایط اقلیمی ایجاب می کند که این استان دارای بالگرد امداد باشد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت وجود بالگرد در استان لرستان اظهار داشت: یکی از خلا هایی که لرستان در بحث مقابله با حوادث طبیعی، آتش سوزی ها، امداد جاده ا ی و ...با آن مواجه است عدم وجود بالگرد است. مهار آتش سوزیهای زاگرس نیازمند سرعت عمل است محمد حسین بازگیر ادامه داد: حداقل استفاده ای که بالگرد می تواند در مواجهه با آتش سوزیها برای ما داشته باشد هلی برد نیروها به سمت مکان حریق است. وی با بیان اینکه مهمترین بحث برای مقابله با حریق در منطقه زاگرس به خصوص لرستان داشتن سرعت عمل بالا است یادآور شد: وجود بالگرد برای بالابردن سرعت عمل و اقدام به موقع ضروری است. بازگیر با اشاره به اینکه رایزنی های زیادی برای تهیه بالگرد برای استان انجام شده است افزود: متاسفانه یکسری خلاها و مشکلات قانونی موجب شده است که تاکنون این رایزنی ها به نتیجه نرسد. وی اظهار امیدواری کرد که با تصویب و اجرای طرح جامع مقابله با آتش سوزی ها این مشکل حل شود. این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز بارها تشکلهای زیست محیطی و منابع طبیعی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار تهیه بالگرد برای حراست از جنگلها و منابع طبیعی استان شده بودند. گلایه های سازمان جنگلها از نبود خدمات پروازی معاون فرمانده یگان سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نبود خدمات پروازی، بالگرد و هواپیما مختص سازمان جنگلها اظهار داشت: متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم این مسئله را حل کنیم که سازمان جنگلها و مراتع کشور باید به طور مستقل دارای خدمات پروازی باشد.

حیدر ابراهیمی فر با بیان اینکه در کشورهای دیگر سازمانهای ذی ربط از خدمات پروازی مستقل و مختص به خود برای مقابله با آتش سوزیها بهره مند هستند یادآور شد: مسائلی از سوی متولیان امر مطرح می شود که وجود خدمات پروازی مستقل توجیه اقتصادی ندارد.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلی در خصوص استفاده از تجهیزات نیروهای نظامی و انتظامی نداریم تصریح کرد: در مواقع آتش سوزی اگر احساس شود که به بالگرد نیاز است سازمان های نظامی و انتظامی امکانات را در اختیار ما قرار می دهند.

حل مشکل در گرو تصویب قانون جامع اطفا حریق

ابراهیمی فر اظهار امیدواری کرد که با تصویب و اجرای قانون جامع مدیریت اطفا حریق مشکلات موجود در این حوزه حل شود.

وی افزود: در این طرح جامع خدمات پروازی مناسب پیش بینی شده است و در صورت اجرای این طرح ما به استانداردهای جهانی دست پیدا می کنیم.





معاون فرمانده یگان سازمان جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به اینکه این طرح مصوبه سفرهای استانی هیئت دولت را دارد تصریح کرد: در مجلس نیز حساسیت لازم به وجود آمده است و امیدواریم که بتوانیم این طرح را به طور مستقل تصویب و اعتبار آن را دریافت کنیم.



وی با بیان اینکه سازمان جنگلها و مراتع کشور به طور جدی به دنبال تصویب طرح جامع مدیریت بر اطفای حریق است اظهار داشت: تمام تلاش خود را می کنیم تا اعتبارات این طرح را در قالب طرح های دیگر تامین کنیم.



ابراهیمی فرادامه داد: این گونه نیست که چون طرح هنوز تصویب نشده اعتبار نداشته باشد بلکه سازمان جنگلها تلاش می کند که این طرح را حداقل به صورت پایلوت در مناطق ویژه اجرا کند.

پیگیری برای رفع مشکل نبود بالگرد در لرستان

رئیس کارگروه آتش سوزی در عرصه های جنگلی سازمان مدیریت بحران کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عدم وجود بالگرد در استان لرستان اظهار داشت: تقاضای من این است که این مسئله را به شکل ملی ببینند.



رسول حسام با اشاره به اینکه کارهای مهمی را برای حل این مشکل در دستور کار داریم یادآور شد: در طرح جامع مدیریت اطفای حریق نیز این موضوع پیش بینی شده است و متناسب با شرایط خطرپذیری منابع توزیع می شوند.





وی با بیان اینکه در بحث آتش سوزی خلاء هایی از گذشته وجود داشته است تصریح کرد: کمبود امکانات، تامین نیروی انسانی، تعامل و مشارکت مردمی و آموزش از جمله مشکلات موجود در زمینه مقابله با حریق است.



حسام با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد آتش سوزی های زیادی در ایران و حتی در دنیا بودیم افزود: این آتش سوزی ها موجب شده است که یک حساسیتی در بین مسئولان ذی ربط ایجاد شود و تصمیم گیری هایی در این خصوص داشته باشند.

محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست کشور پیرامون نبود بالگرد اطفای حریق در لرستان گفته بود که وجود بالگرد در استان لرستان به دلیل وجود مناطق و کانون های وسیعی از جنگل ضرورت دارد. این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز وی با اشاره به تدوین طرح جامع حفاظت از جنگل ها و جلوگیری از آتش سوزی گفت: این طرح توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان مدیریت بحران تهیه شده است. محمدی زاده با بیان اینکه در قالب این طرح باید تعدادی بالگرد را در نقاطی از کشور تمرکز دهیم، عنوان کرد: برنامه داریم در قالب این طرح استانهایی مانند لرستان به دلیل حجم قابل توجه کانونهای جنگلی تقویت شوند. محمدی زاده ابراز امیدواری کرد کار اجرای این طرح و پیگیری برای اختصاص بالگرد به لرستان در سال 91 جدی تر پیگیری شود. به هر روی امید می رود با توجه به وعده داده شده از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور و دغدغه های مدیریت ارشد استان در زمینه حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست شاهد استمرار پیگیری ها برای تجهیز لرستان به بالگرد امداد باشیم.

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