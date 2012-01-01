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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۲

فیض خبر داد:

واحدهای صنفی متخلف گیلان 360 میلیون ریال جریمه شدند

واحدهای صنفی متخلف گیلان 360 میلیون ریال جریمه شدند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از جریمه 360 میلیون ریالی واحدهای صنفی متخلف در استان خبر داد.

محمد فیض در گفتگو با خبرنگارمهر به بازرسی شش هزارو 875 واحد صنفی در استان طی آذرماه سال جاری اشاره کرد و افرود: از این تعداد 471 واحد متخلف شناسایی و برای متخلفان پرونده تشکیل شده است.

وی اظهارداشت: این واحدها برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
   
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در این مدت 29 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان بصورت مشترک با دستگاههای نظارتی و بهداشتی استان انجام شده است.

وی افزود: همچنین بازرسی از 194 واحد صنفی براساس گزارش های مردمی واصله به ستاد خبری این سازمان تعداد 87 مورد متخلف شناخته شدند.

فیض در ادامه همکاری تمامی شهروندان استان درخصوص ارائه گزارشهای مردمی از طریق ستاد خبری این سازمان با شماره تماس 124 قدردانی و از همراهی مؤثر و مناسب اصناف نیز در بازرسیهای مختلف و ارائه خدمات به شهروندان گیلانی تقدیر و تشکر کرد.
کد مطلب 1497870

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