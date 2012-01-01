به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رجبی دوانی؛ پژوهشگر تاریخ اسلام و تشیع در بخشی از مراسم تجلیل "مختارنامه" گفت: این مجموعه تلویزیونی خدمت بزرگی به مردم کرد و همان طور که آقای دارابی معاون سیما اشاره کرد "مختارنامه" به بصیرت افزایی مردم خیلی کمک کرد. این مجموعه اطلاعات ذی قیمتی داشت.

وی در ادامه افزود: مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" غبار مظلومیت را از چهره مختار زدود، چرا که مردم نسبت به این شخصیت شناخت پیدا کردند. زائرانی که به سفر عتبات عالیات می‌رفتند بیشتر به زیارت قبر مسلم می‌رفتند تا به زیارت قبر مختار، اما با پخش این مجموعه زائرانی زیادی سر قبر او می‌روند. در واقع "مختارنامه" جایگاه مختار را در جامعه شیعه شناساند.

این پژوهشگر یادآور شد: "مختارنامه" یک اثر فراملی و ارزشمند است. این مجموعه قدرت سینمای دینی را به رخ جهانیان کشاند. امیدوارم سینمای ما به استانداردهای ارزشی و دینی به گونه‌ای نزدیک شود که سینماگران بتوانند آثار ارزشمندی بسازنند.

در ادامه رئیس سازمان صدا و سیما از بحث عالمانه رجبی دوانی قدردانی کرد. ضرغامی در بخشی دیگر از این مراسم از عبدالله اسکندری؛ مشاور کارگردان و مدیر جلوه‌های ویژه گریم مجموعه "مختارنامه" خواست در این جلسه صحبت کند، اما او تاکید کرد که از صحبت بقیه دوستان استفاده می‌کند.

داود میرباقری؛ کارگردان در بخشی دیگر از این مراسم گفت: "مختارنامه" هم مخاطبان عام و هم مخاطبان خاص داشت. من زمان تولید خیلی درگیر این پروژه شدم و مانده‌ام که این همه دل و جرات را چطور کسب کردم تا این پروژه را با کمک همکارانم به سرانجام رساندم. این لطف و توفیق الهی بود که با تولید "مختارنامه" به نتایج مطلوبی دست پیدا کردیم و می‌توان گفت از برکات "مختارنامه" است. امیدوارم بتوانیم در کارهای آینده به موفقیت بیشتری دست پیدا کنیم.

داود رشیدی یکی دیگر از بازیگران مجموعه "مختارنامه" در بخشی از این مراسم با خنده گفت: من در دو کار آقای میرباقری نقش پدرزن مختار را بازی کردم. امیدوارم در کار بعدی‌‌اش به من یک نقش دیگر بدهد.

امین زندگانی بازیگر نقش مسلم در مجموعه "مختارنامه" عنوان کرد: من تاکنون در چند پروژه‌ تاریخی بازی کردم. این پروژه‌ها میلیاردی چوب هزینه‌هایشان را خوردند. در حالی که بهتر است با تاسیس جایی تجهیزات سینمایی را ثبت و نگهداری کنیم و اقدام به تاسیس علم و فناوری تجهیزات ساخت سینمایی کنیم.

وی در ادامه گفت: من در برنامه "صندلی داغ" آرزو کردم کلینیک تخصصی ویژه درمان هنرمندان راه‌اندازی شود تا اگر خدای ناکرده هنرمندان بزرگوار دچار مشکلی شدند در این کلینیک معالجه شوند که در شان آنها باشد.

امین زندگی با اشاره به پوپک گلدره و اصغر شاهوردی گفت: این دو هنرمند ما دچار مشکلاتی شدند که البته خانم گلدره را از دست دادیم، ولی خوشحالم حال آقای شاهوردی بهتر است. امیدوارم این کلینیک تخصصی ویژه هنرمندان پیگیری شود.

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ادامه دارد...