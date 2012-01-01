پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی فرش دستباف به 1000 نفر در گیلان

رمضان کامران پی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی طی سه ماهه مهر، آبان و آذر امسال برای متقاضیان مزبور مجوز مشاغل خانگی قالیبافی صادر شده است.

وی اظهارداشت: این متقاضیان برای دریافت تسهیلات به ازای هر نفر 20 میلیون ریال به بانک های عامل استان معرفی شده اند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه بررسی پرونده سایر متقاضیان همچنان در حال بررسی است، اظهار امیدواری کرد: هزار و 450 نفر طی سال جاری بتـوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: قالیبافانی که دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای در رشته فرش دستباف و نیز دارای کارت شناسایی از اتحادیه فرش دستباف استان هستند و فعالیتشان مورد تائید اتحادیه ها واقع شده می توانند از این مزایا برخوردار شوند.

کامران پی ادامه داد: دریافت کد رهگیری از طریق سایت مشاغل خانگی از مهمترین ملزومات دریافت این تسهیلات بوده است.