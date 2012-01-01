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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۷

برای انجام کودتا؛

دیکتاتور یمن ارتش 12 هزار نفری تشکیل می دهد

دیکتاتور یمن ارتش 12 هزار نفری تشکیل می دهد

منابع آگاه از طرح عبدالله صالح برای تشکیل ارتش 12 هزار نفری از مردان قبیله خود جهت انجام کودتا در یمن پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی یمن نیشن، "عبدالله صالح" اخیرا در نشستی که با حضور نزدیکان وی برگزار شد تاکید کرد که در نظر دارد ارتشی متشکل از 12 هزار نفر از اعضای قبیله اش جهت انجام کودتا علیه طرح شورای همکاری خلیج فارس تشکیل دهد.

بنابر اعلام منابع آگاه این طرح شامل سرنگونی سران فعلی و بازگردان جریان امور به مسیر گذشته است. همچنین در این طرح با اعتراضات در مراکز حساس از جمله پایگاههای نظامی، مراکز امنیتی و دولتی به شدت برخورد خواهد شد.

خاطر نشان می شود دیکتاتور یمن اخیرا از سفر قریب الوقوع خود به آمریکا خبر داده بود. این در حالی است که برخی معتقدند وی پس از این سفر هرگز به کشور باز نمی گردد.

کد مطلب 1497881

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