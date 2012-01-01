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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۲

به مناسبت میلاد امام کاظم(ع)/

"کظم غیظ" دستور صریح قرآن است

"کظم غیظ" دستور صریح قرآن است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه انسان الگوپذیر است و روابط معنوی و روحی بر الگوگیری تأثیر دارند، گفت: خداوند در قرآن کریم همه مؤمنین را به "کظم غیظ" فرمان داده است.

حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) گفت: لازم می دانم بر الگو بودن امامان برای پیروانشان و مسلمانان و برای همه مردم جهان در طول تاریخ تأکید کنم. اساسا هر انسان در زندگی، مراد و پیشوا و رهبری دارد و تلاش می کند حرکت، سیرت و صورت خود را به آن وضعیت خواست و مراد رهبر خود تطبیق داده و منسجم کند.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم می فرماید: "لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا:قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست براى آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى‏کند." (آیه 21 سوره احزاب) ای مسلمانان شما باید رسول گرامی اسلام(ص) را اسوه خود قرار دهید و تلاش کنید که خود را بر وقف سیرت و صورت پیامبر(ص) منسجم کنید و مثل او بسازید.

اختری در ادامه با بیان اینکه انسان الگوپذیر است و به مقدار روابط معنوی و روحی که میان انسان و مقتدای او وجود دارد تلاش می کند که خود را مانند او بسازد، اظهار داشت: این روش را باید طبق دستور قرآن نسبت به پیامبر بزرگ اسلام(ص) و نسبت به امامان و پیشوایان خود مورد توجه قرار دهیم که آنها مسئله هدایت و رهبری و پیشوایی دینی که برعهده دارند و ما نیز باید در روش عملی خود تلاش کنیم که از آنها الگو بپذیریم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: پیامبر اسلام(ص) به مردم می فرمودند نماز بخوانید همان طور که من نماز می خوانم، الگوپذیری یکی از مسائل مهمی است که در مسئله اطاعت و پیروی مورد توجه انسان ها بوده و هست. ما باید از امامان در تمام امور زندگی الگو بگیریم و از آنها درس بیاموزیم و در زندگی خود پیاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه کاظم، لقب بسیار با ارزش و با عظمتی که برای امام هفتم ذکر شده و هم از لسان ائمه اطهار(ع) تأکید شده است یکی از صفات خداوند متعال است، تصریح کرد: "کظم غیظ" موضوعی است که خداوند در قرآن کریم همه مؤمنین را بر آن دستور فرموده که "الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ": همانان که در فراخى و تنگى انفاق مى‏کنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.(سوره آل عمران، آیه 134)

اختری در ادامه یادآور شد: بعضی صفات ائمه(ع) ظهور و بروز خیلی گسترده و چشمگیری داشته است، ائمه به خاطر اینکه بهترین و ارزشمندترین انسان ها بودند تمام صفات و خصال پسندیده در آنها وجود دارد. همه آنها این گونه هستند از نظر ایمان، تقوا، پاکی و اخلاص، عبادت، شجاعت، سخاوت، دستگیری محرومین، مهر و محبت، مؤدت و ... در رده اول جامعه قرار دارند اما هر کدام در لقب به صفت خاصی شهره شده اند و برجسته تر جلوه کرده اند و به آن لقب شناخته شدند و حتی قبل از اینکه به دنیا بیایند این لقب شریف از پیامبر بزرگ اسلام(ص) و یا اجدادشان به آنها داده شده است.

کد مطلب 1497884

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