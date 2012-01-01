"کظم غیظ" دستور صریح قرآن است

حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) گفت: لازم می دانم بر الگو بودن امامان برای پیروانشان و مسلمانان و برای همه مردم جهان در طول تاریخ تأکید کنم. اساسا هر انسان در زندگی، مراد و پیشوا و رهبری دارد و تلاش می کند حرکت، سیرت و صورت خود را به آن وضعیت خواست و مراد رهبر خود تطبیق داده و منسجم کند.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم می فرماید: "لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا:قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست براى آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى‏کند." (آیه 21 سوره احزاب) ای مسلمانان شما باید رسول گرامی اسلام(ص) را اسوه خود قرار دهید و تلاش کنید که خود را بر وقف سیرت و صورت پیامبر(ص) منسجم کنید و مثل او بسازید.

اختری در ادامه با بیان اینکه انسان الگوپذیر است و به مقدار روابط معنوی و روحی که میان انسان و مقتدای او وجود دارد تلاش می کند که خود را مانند او بسازد، اظهار داشت: این روش را باید طبق دستور قرآن نسبت به پیامبر بزرگ اسلام(ص) و نسبت به امامان و پیشوایان خود مورد توجه قرار دهیم که آنها مسئله هدایت و رهبری و پیشوایی دینی که برعهده دارند و ما نیز باید در روش عملی خود تلاش کنیم که از آنها الگو بپذیریم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: پیامبر اسلام(ص) به مردم می فرمودند نماز بخوانید همان طور که من نماز می خوانم، الگوپذیری یکی از مسائل مهمی است که در مسئله اطاعت و پیروی مورد توجه انسان ها بوده و هست. ما باید از امامان در تمام امور زندگی الگو بگیریم و از آنها درس بیاموزیم و در زندگی خود پیاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه کاظم، لقب بسیار با ارزش و با عظمتی که برای امام هفتم ذکر شده و هم از لسان ائمه اطهار(ع) تأکید شده است یکی از صفات خداوند متعال است، تصریح کرد: "کظم غیظ" موضوعی است که خداوند در قرآن کریم همه مؤمنین را بر آن دستور فرموده که "الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ": همانان که در فراخى و تنگى انفاق مى‏کنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.(سوره آل عمران، آیه 134)

اختری در ادامه یادآور شد: بعضی صفات ائمه(ع) ظهور و بروز خیلی گسترده و چشمگیری داشته است، ائمه به خاطر اینکه بهترین و ارزشمندترین انسان ها بودند تمام صفات و خصال پسندیده در آنها وجود دارد. همه آنها این گونه هستند از نظر ایمان، تقوا، پاکی و اخلاص، عبادت، شجاعت، سخاوت، دستگیری محرومین، مهر و محبت، مؤدت و ... در رده اول جامعه قرار دارند اما هر کدام در لقب به صفت خاصی شهره شده اند و برجسته تر جلوه کرده اند و به آن لقب شناخته شدند و حتی قبل از اینکه به دنیا بیایند این لقب شریف از پیامبر بزرگ اسلام(ص) و یا اجدادشان به آنها داده شده است.