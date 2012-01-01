مصادره دارایی های طارق الهاشمی/ محاکمه غیابی بر اساس قانون 1971

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "حسین الاسدی" اظهار داشت: طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور با عدم معرفی خود به دستگاه قضایی باعث شد تا شورای عالی قضایی عراق حکم مصادره تمامی اموال منقول و غیر منقول وی را به نفع وزارت دارایی و نهادهای ذیربط آن مصادره کند و این گامی در راستای محاکمه غیابی طارق الهاشمی به شمار می رود.



وی افزود: طارق الهاشمی به طورغیابی محاکمه خواهد شد چرا که طبق ماده121 قانون محاکمه های کیفری مصوب سال 1971 متهمانی که در دادگاه حاضر شوند به صورت حضوری و متهمان فراری به طور غیابی محاکمه خواهند شد.

اسدی با بیان اینکه انتقال طارق الهاشمی به اقلیم کردستان عراق قانونی نیست گفت: پس از صدور حکم بازداشت هاشمی ممنوع السفر بودن وی به اقلیم کردستان و وزارت کشور این منطقه اعلام شد.

خاطرنشان می شود طارق الهاشمی معاون رئیس جمهورعراق اخیرا به دست داشتن درحملات تروریستی متهم شده وحکم بازداشت وی نیز صادر شده است.

این در حالی است که طارق الهاشمی هم اکنون در اقلیم کردستان عراق حضور دارد و مقامات این منطقه از اجرای حکم بازداشت وی سر باز زده اند.