سومین جشنواره «گفت» کار خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سومین دوره جشنواره «گفت» (گذر فرهنگی تهران)، شب گذشته شنبه 10 دی با حضور محمدحسن غیاثی، مدیر کتابخانه خصوصی امید صبا و ناشران و کتابفروشان خیابان کریم خان زند و پیشکسوتان عرصه کتابداری مانند کامران فانی در محل کتابخانه امید صبا برگزار شد.

غیاثی در ابتدای این برنامه گفت: امید صبا، کتابخانه مستقلی است که یک شعبه هم در نهاوند دارد و یک شعبه آن در تهران است. برای کتابخانه تهران، حجم مخزن را 20 هزار جلد در نظر گرفتیم و تا به حال 360 تا 370 نفر در این کتابخانه عضو شده‌اند که به امانت گرفتن کتاب یا مطالعه در سالن مطالعه این کتابخانه مبادرت دارند.

وی افزود: شعبه شهرستان هم همین ظرفیت را دارد و 2 ساختمان دارد که یکی از آن‌ها آماده است و کارهای کتابخانه در آن انجام می‌شود و ساختمان دوم در حال آماده‌‌سازی است. امید صبا یکی از چند کتابخانه مستقلی است که در کشور فعالیت می‌کنند. به تازگی بخش انتشارات هم راه‌اندازی شده و شروع به کار کرده که حاضران خود به مشکلات نشر و چنین فعالیت‌هایی واقف‌اند. تا به امروز هم حدود 10 عنوان توسط انتشارات امید صبا منتشر شده است.

مدیر کتابخانه امید صبا گفت: برنامه‌های آموزشی هم در نظر گرفته‌ایم که بیشتر روی محور خانواده متمرکز هستند. مثلاً کلاس‌های خیاطی یا هنرهای دستی برای بانوان و برگزاری برخی کلاس‌های بدون شهریه برای برخی خانواده‌ها، بعضی از این برنامه‌ها هستند. در پایان باید بگویم اگر خدمتی از ما در زمینه همکاری و مشارکت با گذر فرهنگی تهران ساخته باشد، آماده به همکاری و خدمت هستیم.

در ادامه مهدی یوسف‌زاده، یکی از همکاران کتابخانه امید صبا گفت: آقای غیاثی در سخنانشان اشاره‌ای به این نکردند که این کتابخانه را با هزینه و درآمد خودشان تاسیس و پایه‌گذاری کرده‌اند. این موضوع در واقع متاثر از علاقه شخصی خود ایشان است. او تا به حال این راه را آمده و متکی به خودش بوده است. از هیچ جایی کمک دریافت نکرده و نخواهد کرد.

پژمان سلطانی، دبیر اجرایی جشنواره هم گفت: دوره قبلی جشنواره را فقط با مراسم افتتاحیه برگزار کردیم. اما در این دوره قصد داریم مراسم اختتامیه هم داشته باشیم. سعی داریم در این مقطع زمانی که کتابخوانی مسیر سختی را طی می‌کند و با وجود تنش‌ها، تعداد افرادی بیشتری را به سمت کتاب و کتابخوانی جذب کنیم. در این دوره هم مشکلات زیادی برای برگزاری وجود داشت و دارد که فعلا آن‌ها را پیش نمی‌کشم.

بابک چمن‌آرا از مسئولان برگزاری جشنواره هم در این برنامه گفت: سومین دوره جشنواره «گفت» را از روز دهم تا 20 دی برگزار می‌کنیم که تصمیم گرفتیم مراسم اختتامیه را هم در خانه هنرمندان برگزار کنیم. مانند دوره‌های قبل که از یک پیشکسوت صنعت نشر تقدیر می‌شد، در این دوره هم تقدیر خواهیم داشت. در این دوره هم درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. می‌خواهیم توجه مردم تهران و اهل فرهنگ را به این محل که یک محل فرهنگی است، معطوف کنیم.

وی افزود: فرهنگی شدن این محل، هم اتفاقی است که خود به خود افتاد و با برنامه از پیش تعیین شده و مشخصی پیش نیامد. تراکم کتابفروشی‌ها، کافه‌ها و دیگر مراکز فرهنگی مانند گالری‌ها باعث شد که این محل، تبدیل به یک محل فرهنگی شود. یکی دیگر از اهداف ما از این جشنواره، معرفی صنف‌های دیگر نشر به جز کتابفروشی‌هاست. متاسفانه نتوانستیم تعداد زیادی کتابفروشی و مرکز فرهنگی در این دوره جشنواره داشته باشیم، ولی همین تعدادی که در این دوره حضور دارند، وسوسه‌انگیز هستند.

چمن‌آرا گفت: کتابخانه امید صبا، رستوران فلینی، کافه تازه تاسیس آپارات و گالری ایده، از مراکزی هستند که به جمع ما پیوسته‌اند و در این دوره جشنواره حضور دارند.

پرویز موید‌پور هم در این برنامه گفت: بسیار خوشحال شدم که دیدم چنین کتابخانه‌ای را با بودجه شخصی، تاسیس کرده‌اند. سال‌ها پیش شهرداری تهران دو کتابخانه بسیار مجهز در شهرری احداث کرد. فقط مشکل این بود که برای اداره آن معطل مانده بودند. گفتند اداره آن را به بخش خصوصی می‌سپارند، ولی همه هزینه‌ها به عهده همان بخش خصوصی است. هرچه فکر و محاسبه کردیم، دیدم نمی‌شود آن دو کتابخانه را با بودجه خصوصی یا درآمد حاصل از عضویت کاربرها اداره کرد.

وی افزود: دیدیم چنین امری امکان‌پذیر نیست. گفتیم یک کافی‌‍شاپ در کنار کتابخانه‌ها تاسیس کنیم تا بتوانیم بخشی از هزینه‌ها را تامین کنیم، اما دیدیم این کار هم معظلات بسیاری دارد. مجوز گرفتن و معطل شدن برای آن و مشکلات بعدی باعث شد از این کار منصرف شویم. در نهایت هم خود شهرداری بودجه را تامین کرد. در نهایت از این که چنین فضایی ایجاد شده، بسیار خوشحال هستم و اعلام می‌کنم که این موضوع بسیار قابل تقدیر است و مطمئن هستم که روزی گسترش پیدا می‌کند.

مویدپور در ادامه گفت: جشنواره «گفت» با محوریت گذر فرهنگی، چند دوره برگزار شده و امیدوارم به آن‌چه در نظر دارد برسد. وقتی بحث فرهنگی می‌شود،‌ دیگر فقط موضوع کتاب مطرح نیست. تبادل نظر هم نکته مهمی است که باید در این جشنواره و کتابفروشی‌ها مد نظر باشد. تعدادی از مغازه و فروشگاه‌هایی که در خیابان کریم‌خان و این گذر فرهنگی قرار دارند، کتابفروشی نیستند. به عنوان مثال مانتوفروشی و محل عرضه دیگر اقلام هستند. نمی‌گویم این فروشگاه‌ها غیرفرهنگی هستند و با فرهنگ مغایرت دارند، ولی امیدوارم یک روز،‌ این گذر به صورت کاملا یک دست در بیاید.

وی گفت: مشکلات و معظلات قدیمی بخش کتاب و نشر در حال رفع شدن است و علت آن پیشرفت رسانه‌هاست. ارتباطات اینترنتی و ماهواره‌ای از کشش و رغبت جوانان نسبت به مطالعه مکتوب کاسته است و به همین دلیل امروز تشویق‌شان به این سمت بسیار مشکل است. امروز در هر خانه‌ای نوجوانان و جوانان یا پای تلویزیون هستند یا رایانه، اما می‌توانیم خودمان را با تکنولوژی روز هماهنگ کنیم و بحث کتابخانه‌های دیجیتال را پیش بکشیم. البته این موضوع کمی با قوانین ناشرها مغایرت‌هایی پیدا می‌کند.

موید‌پور در پایان گفت: مثلاً می‌توان مانند حالتی که در اکران فیلم‌های سینمایی وجود دارد و بعد از پایان مدت اکران، فیلم‌ها در قالب لوح فشرده عرضه می‌شوند، چنین کاری را هم در زمینه کتاب‌ها انجام داد و وقتی چاپ‌شان تمام شد و دیگر قابل دسترسی نبودند، نسخه الکترونیکی‌شان را عرضه کرد.

فرخنده حاجی‌زاده، مدیر انتشارات ویستار هم در این برنامه گفت: برگزاری چنین جشنواره‌ای بسیار مشکل است. چون اگر خبری در رسانه‌ها کمی پس و پیش شود، برای ما مشکل پیش می‌آید که می‌تواند ذهن برگزارکنندگان را منجمد کند. به آقای غیاثی به خاطر ورود به جمع‌مان خوشامد می‌گویم. ایشان یکی از افراد حرفه‌ای در این عرصه هستند. چون در غیر این صورت نمی‌توانست به صورت مستقل این کتابخانه را راه‌اندازی کند.

وی در ادامه با بیان برخی از خاطراتش مربوط به کتاب و کتابداری گفت: من در جوانی از میان گزینه‌هایی مانند مهمانداری هواپیما، گویندگی رادیو و ... کتابداری را انتخاب کردم و با عشق در آن پیش رفتم و شاگرد آقای فانی شدم. به کتاب و کتابخانه خیلی علاقه داشتم و دارم. وقتی از من خواستند کتابخانه اتحادیه ناشران را راه‌اندازی کنم، با عشق و شور کارتن‌های پر از کتابی را که سوسک‌ها در آن‌ها لانه کرده بودند، به دست می‌گرفتم و این طرف و آن طرف می‌بردم.

این شاعر در پایان گفت: این کارها عشق می‌خواهد و باید با علاقه پیش برود.

در ادامه این برنامه ناشران و کتابفروشان گذر فرهنگی به بازدید از این کتابخانه پرداختند. احمد مسجد جامعی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پایان این برنامه،‌ به کتابخانه امید صبا آمده و به بازدید از این کتابخانه پرداخت.

مسجدجامعی با بیان اینکه تاسیس کتابخانه‌های خصوصی یکی از آرزوهای او بوده است، گفت: از راه‌اندازی و شروع به فعالیت این کتابخانه بسیار خرسندم و تحقق بسیاری از آرزوهای خودم و بسیاری از اهالی فرهنگ را در راه‌اندازی چنین مراکزی می‌دانم. در زمینه چنین فعالیت‌هایی، تعدادی طرح پیشنهادی از متفکران و دلسوزان فرهنگ جامعه،‌ نزد من است که در فرصت مناسب ارائه و درباره‌شان صحبت خواهد شد.