محمود اکرامی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراحل ارزیابی آثار در سومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: داوری این دوره از جشنواره پایان یافته و ما در حال تهیه کتاب مربوط به آن هستیم.

دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها افزود: امروز زمان برگزاری این جشنواره با معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نهایی می‌شود و جشنواره حداکثر تا 20 دی‌ماه برگزار خواهد شد.

وی درباره تاخیر صورت گرفته در برگزاری این دوره از جشنواره مطبوعات هم گفت: با توجه به اینکه ما باید تمام آثاری را که تا 30 آذر در مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شده‌اند، بررسی و در عین حال گروه‌های داوری را تعیین می‌کردیم، این کار خود به خود دو ـ سه هفته‌ای زمان می‌برد.

اکرامی‌فر همچنین درباره وعده اعلام آثار برگزیده اهالی رسانه درهر هفته به آنها گفت: ما این کار را از ابتدای دی‌ماه انجام داده‌ایم و آثار برگزیده مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هفته گذشته طی نامه‌هایی به مدیران مسئول آن رسانه‌ها اعلام شده است.

به گفته دبیر جشنواره فصلی مطبوعات وخبرگزاری‌ها این کار تداوم خواهد داشت، اما صرفاً به اعلام نام اثر برگزیده محدود خواهد بود و جایزه‌ای به صاحب اثر تعلق نخواهد گرفت.

در سومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها علاوه بر 12 شاخه قبلی، شاخه «گزارش خبری» هم به جشنواره اضافه شده است؛ این دوره آثار اهالی رسانه درشاخه‌های مقاله، سرمقاله، یادداشت، نقد،تیتر،عکس،صفحه‌آرایی، طراحی و کاریکاتور ، گفتگو و گزارش خبری (در بخش مطبوعات) و خبر، عکس خبری و گزارش خبری (در بخش خبرگزاری‌ها) داوری می‌شود.