دانمارک ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، با آغاز سال جدید میلادی، ریاست دوره ای اتحادیه اروپا برای مدت شش ماه به دانمارک رسید و این کشور جایگزین لهستان می‌شود.

ریاست شش ماهه دانمارک بر اتحادیه اروپا در شرایطی آغاز می شود که این اتحادیه در مورد آینده واحد پولی یورو با بحرانی جدی مواجه است.

بحران در یونان، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و چند کشور دیگر این حوزه، آینده اتحادیه اروپا را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

در عین حال دانمارک در شمار ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده نمی ‌کند.