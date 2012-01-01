بیانیه وزارت خارجه ایران درباره خروج آمریکائیها از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان آمده است: عراق در طول سالهای حضور نظامی بیگانگان، با چالش های سیاسی و امنیتی بزرگی مواجه بود که فقط با اراده مردمی و درک صحیح رهبران سیاسی و مذهبی آن کشور از شرایط حساس منطقه ای و بین المللی، توانست از توطئه ایجاد یک جنگ داخلی و طائفه ای به سلامت عبور نماید.



جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک این دست آورد بزرگ به ملت و دولت دوست و برادر عراق، که طی سالهای گذشته در دفاع از حق حاکمیت ، استقلال و تمامیت ارضی خود هزینه های هنگفتی را اعم از جانی و مالی را متحمل شده اند، آمادگی مجدد خود را در تداوم نقش سازنده و حمایت از فرآیند سیاسی و بازسازی عراق اعلام می نماید و اطمینان راسخ دارد که تمامی گروههای سیاسی و مذهبی در آن کشور با اتحاد و وحدت کلمه، برای ورود به مرحله جدید و پذیرش مسئولیت تأمین ثبات و امنیت عراق آمادگی کامل دارند.



بیانیه وزارت امور خارجه در پایان خاطر نشان می کند که جمهوری اسلامی ایران براین باور است که عراق جدید با ظرفیت ها و توانمندیهای وسیع مادی و معنوی خود قادرخواهد بود تا به سمت توسعه و ثبات سیاسی- امنیتی گام های بلندی برداشته و با تکیه بر اراده و عزم ملی، ضمن ایفای نقش فعال در تحولات منطقه ای و بین المللی، فرآیند بازسازی اقتصادی و خدمات رسانی به مردم را در مرحله جدید سرعت بخشد.