بیانیه وزارت خارجه ایران درباره خروج آمریکائیها از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان آمده است: عراق در طول سالهای حضور نظامی بیگانگان، با چالش های سیاسی و امنیتی بزرگی مواجه بود که فقط با اراده مردمی و درک صحیح رهبران سیاسی و مذهبی آن کشور از شرایط حساس منطقه ای و بین المللی، توانست از توطئه ایجاد یک جنگ داخلی و طائفه ای به سلامت عبور نماید.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک این دست آورد بزرگ به ملت و دولت دوست و برادر عراق، که طی سالهای گذشته در دفاع از حق حاکمیت ، استقلال و تمامیت ارضی خود هزینه های هنگفتی را اعم از جانی و مالی را متحمل شده اند، آمادگی مجدد خود را در تداوم نقش سازنده و حمایت از فرآیند سیاسی و بازسازی عراق اعلام می نماید و اطمینان راسخ دارد که تمامی گروههای سیاسی و مذهبی در آن کشور با اتحاد و وحدت کلمه، برای ورود به مرحله جدید و پذیرش مسئولیت تأمین ثبات و امنیت عراق آمادگی کامل دارند.
بیانیه وزارت امور خارجه در پایان خاطر نشان می کند که جمهوری اسلامی ایران براین باور است که عراق جدید با ظرفیت ها و توانمندیهای وسیع مادی و معنوی خود قادرخواهد بود تا به سمت توسعه و ثبات سیاسی- امنیتی گام های بلندی برداشته و با تکیه بر اراده و عزم ملی، ضمن ایفای نقش فعال در تحولات منطقه ای و بین المللی، فرآیند بازسازی اقتصادی و خدمات رسانی به مردم را در مرحله جدید سرعت بخشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق، پس ازگذشت هشت سال را یک موفقیت و دست آورد بزرگ سیاسی- امنیتی برای مردم، دولت، مرجعیت دینی، نمایندگان مجلس و گروههای سیاسی در آن کشور برشمرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان آمده است: عراق در طول سالهای حضور نظامی بیگانگان، با چالش های سیاسی و امنیتی بزرگی مواجه بود که فقط با اراده مردمی و درک صحیح رهبران سیاسی و مذهبی آن کشور از شرایط حساس منطقه ای و بین المللی، توانست از توطئه ایجاد یک جنگ داخلی و طائفه ای به سلامت عبور نماید.
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