دکتر منوچهر صانعی دره‎بیدی در مورد منظور از بومی‏سازی علوم انسانی در کشور به خبرنگار مهر گفت: از زمان ارسطو تا امروز گفته اند علم عبارت است از مطابقت ذهن با واقع و با وجود همه تغییرات و تحولاتی که در آرای ارسطو رخ داده این نظریه کماکان به قوت خود باقی است. امروزیها و محققان جدید هم بر این عقیده هستند که علم مطابقت ذهن با واقع است.

وی افزود: این مطابقت ذهن با واقع ارتباطی به این ندارد که اهل کدام کشور و دارای چه دین و مذهبی باشیم و در چه شرایط روحی و روانی بسر بریم، در علوم طبیعی که مسئله روشن است برای مثال دانشمندان علت زلزله را می‎دانند یا نمی‎دانند اگر علت آن را پیدا کردند ذهن با واقع منطبق شده و این ارتباطی با دین و مذهب ندارد.

صانعی یادآور شد: اگر معنا و تعبیر بومی‌سازی این باشد که جامعه شناسی یا هر رشته دیگر به جای تحقیق در لندن برود در روستاهای ایران تحقیق کند این حرف درستی است که همینطور هم بوده نیاز به دستورالعمل ندارد. ولی اگر به معنای این باشد که جامعه شناسی اسلامی را جایگزین جامعه شناسی غربی کنیم اول باید ببینیم منظور از بومی کردن آیا اسلامی کردن است یا اهداف دیگری را پیگیری می کنیم.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: بواسطه بومی سازی ناهنجاریها در جامعه کمتر می‎شود یعنی نتیجه‎ این است که رشد زندگی اجتماعی مردم منسجم‎تر می‎شود. جامعه خوش ترکیب شده و هرکس جای خود می‏نشیند و مسائل بنحو علمی بررسی می‏شوند .