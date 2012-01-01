2012 سال کشور فلسطین است/ فلسطین بدون قدس معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره لبنان، "محمود عباس" با اشاره به موانع تحقق صلح در سایه اقدامات دولت تل آویو تاکید کرد: ما از تقاضا برای تشکیل کشور خود عقب نشینی نمی کنیم. درخواستی به شورای امنیت داده ایم و به تلاشهای خود ادامه می دهیم.

وی تاکید کرد: سال 2012 سال آشتی ملی است و رهبران مصمم هستند پس از دیدارهای صورت گرفته در قاهره آشتی ملی را به اتمام برسانند.

ابومازن با اشاره به فعالیت کمیته انتخابات در نوارغزه افزود: بدون قدس کشور فلسطین وجود نخواهد داشت.

وی با تاکید بر تداوم نامشروع شهرک سازی در فلسطین اشغالی تاکید کرد: ما هرگز از موضع خود در تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 عقب نشینی نمی کنیم.

خاطر نشان می شود ابومازن طی سال گذشته در سازمان ملل شورای امنیت برای تشکیل کشور فلسطین تلاش کرد که این تلاشها ناکام ماند.