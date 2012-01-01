دیدار جمعی از سفرا و روسای نمایندگیهای سیاسی با خانواده شهید شهریاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی معاون اداری مالی وزارت امور خارجه که روسای نمایندگیهای کشورمان را همراهی می کرد در این دیدار ضمن ابلاغ سلامهای گرم صالحی وزیر امور خارج کشورمان با ذکر مناقب این شهید بزرگوار و تاکید بر جامع الاطراف بودن شهید شهریاری علاوه بر زمینه های علمی در حوزه های ایمانی ، اعتقادی و اخلاقی از این شهید عزیز بعنوان الگوی ماندگار در تاریخ علوم و ایمان جمهوری اسلامی ایران یاد کرده و گفت: سفرای کشورمان علاوه بر گرامیداشت شهید شهریاری ادامه راه وی را بر خود فریضه مسلمی می دانند که می بایست آنرا در میادین دیپلماسی بین المللی دنبال کنند.



وی افزود: در حالیکه استکبار جهانی ما را به تروریسم و نقض حقوق بشر متهم می کند خود با شهید ساختن بهترین فرزندان این مرز و بوم مرتکب بدترین جنایات می شود کمالوندی در این دیدار به همسر شهید شهریاری گفت: شما با معرفی زیبا و همه جانبه شخصیت این شهید گرانقدر در مصاحبه های خود بخوبی حق این شهید عزیز را ادا نموده و با صبر زیبا و پسندیده خود الگوی کاملی از یک زن مسلمان فرهیخته و همسری فداکار ارائه کرده اید.



در این دیدار که با ذکر مصیبت سالار شهیدان از طرف یکی از حضار فضای عطرآگین و معنوی ایجاد شده بود همسر شهید شهریاری ابعاد مختلف شخصیت این شهید عزیز و تلاشهای خالصانه و بی دریغ وی را بگونه ای که باعث تحت تاثیر قرار دادن حضار گردید مورد اشاره قرار داد.



در پایان این دیدار کمالوندی به نمایندگی از سوی وزارت امور خارجه و سفرای شرکت کننده در سمینار سراسری لوح تقدیری را که در آن یاد شهید شهریاری، صبرو بردباری و همراهی خانواده محترم این شهید گرامی داشته شده و گفته شده است که رساندن پیام این شهید و شهیدان ایران اسلامی در صحنه های دیپلماسی بین المللی را برای خود فریضه ای بزرگ می دانند را به خانواده این شهید گرانقدر تسلیم کرد.