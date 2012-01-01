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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ارسال 3 گزینه فرهاد دانشجو برای ریاست دانشگاه آزاد به دفتر وزیرعلوم

ارسال 3 گزینه فرهاد دانشجو برای ریاست دانشگاه آزاد به دفتر وزیرعلوم

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از ارسال اسامی و سوابق کاری 3 گزینه انتخابی خود برای ریاست دانشگاه آزاد به دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد، خبر داد.

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: گزینه های خود را برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته به دفتر وزیر علوم ارسال کردم. نام این افراد همراه با روزمه و سابقه کاری آنها به وزارت علوم ارائه شد.

وی محمد سلیمانی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و محمدحسن شجاعی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت را گزینه های انتخابی خود برای ریاست دانشگاه آزاد اعلام کرد.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد با اشاره به برخی شاخصهای این افراد برای ریاست دانشگاه آزاد، اظهار داشت: سابقه کار مدیریتی خوب، موفقیت در شناخت دانشگاه، توانایی علمی، توانایی انجام کار گروهی و برقراری ارتباط با سایر همکاران به نحو مطلوب برخی از شاخص های بنده برای انتخاب این گزینه ها برای ریاست دانشگاه آزاد به شمار می آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام قبلی وزیر علوم، روز گذشته آخرین مهلت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد برای ارائه گزینه های انتخابی خود برای ریاست دانشگاه آزاد به دفتر وزیر علوم بود.

کد مطلب 1497908

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